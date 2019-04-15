ЦСКА одержал вторую победу над "Авангардом" в финале Кубка Гагарина

Шайба Константина Окулова принесла армейцем вторую домашнюю победу в финальной серии.

Столичный ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина победил омский "Авангард" — 3:0.

Все три шайбы были заброшены под занавес третьего периода. На 54-й минуте встречи после броска Константина Окулова шайба угодила в перекладину, отрикошетила в спину голкипера омичей Игоря Бобкова и заползла в ворота — 1:0!

На последних минутах матча омичи заменили вратаря, выпустив на площадку шестого полевого игрока и получили две шайбы в пустые ворота, отличились Сергей Андронов и Михаил Григоренко — 3:0. ЦСКА повёл в серии (2-0).

Следующие две игры пройдут 17 и 19 апреля в подмосковной Балашихе.

Кубок Гагарина. Финал. Второй матч.

ЦСКА (Москва) — "Авангард" (Омск) — 3:0 (в серии 2-0)