Боец Бикрёв: За океан пока не собираюсь, сейчас задача - удерживать пояс FNG

Новоиспечённый чемпион организации Fight Nights Global в полусреднем весе (77,1 кг) Дмитрий Бикрёв в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал об эмоциях, связанных с победой в ожесточённом поединке с Максимом Буториным, возможности реванша и примере Венера Галиева.

— Расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях после столь яркой и яростной пятираундовой битвы. Это самый сложный для тебя поединок в карьере?

— Да, это, возможно, было одно из самых сложных противостояний в моей карьере. Но, с другой стороны, можно вспомнить поединок с Александром Сарнавским. У меня тогда были кое-какие проблемы. Тогда было всё намного сложнее. И с весом, и со здоровьем, и в голове были ненужные мысли. Здесь же был другой настрой. Да, этот бой растянулся на пять раундов, но всё же было легче, чем в некоторых предыдущих моих поединках.

— Доволен ли ты своим выступлением? Всё ли прошло так, как ты планировал?

— В целом я доволен своим выступлением, тем, что прошёл через пять раундов. Нанёс много урона, от борьбы хорошо защищался, сделал всё, что мы планировали. В первых двух раундах пытался финишировать соперника, немного не рассчитал силы, поэтому четвёртый раунд был провальным. Но главное — выиграл, я доволен.

— Ты с первых же секунд пошёл на обострение, и показалось, что план А для тебя — это нокаутировать соперника в первом раунде. Так ли это?

— Был план давить, прессинговать, стараться попасть. В этой части выполнил план на бой, а дальше по ходу боя пришлось немного переключиться…

— Ожидал ли ты от Максима такой стойкости и силы воли? Удивил ли он тебя?

— Честно — Максим удивил. Отдаю ему должное! Он смог через себя переступить, идти вперёд. Ему было тяжело, много пропустил, но продолжал идти вперёд, старался сломить своим напором. Молодец!

— Насколько было бы справедливым провести между вами реванш? Интересно ли тебе это сейчас?

— До нашего боя многие говорили, что этот поединок не имеет смысла. Почему им дали шанс, возможность? Но сейчас почему-то все вдруг забыли про свои высказывания… Все только и говорят, что реванш хотели бы увидеть. Напомню, что с третьей попытки этот бой удалось организовать. В принципе, реванш интересен в будущем, но на данный момент считаю, что Максиму надо реабилитироваться. И у меня пока другие планы… В будущем, да, я не против.

— Как долго ты планируешь удерживать этот пояс или тебе интереснее будет попробовать себя за океаном?

— Настолько долго, насколько смогу! Никому отдавать его я не собираюсь! А за океан — это уже следующая история, сейчас же у нас задача быть с поясом FNG и его удерживать!

— Тебе 32 года. Это самый расцвет профессиональной карьеры. Ставишь ли ты себе какие-то возрастные рамки?

— Всю жизнь мне какие-то рамки ставили… Расскажу одну историю. В 21 год я выиграл Кубок России по рукопашному бою в весовой категории до 70 килограммов. Вместе со мной победителем этого турнира стал и всем известный Венер Галиев. И уже тогда про него говорили, что он "старик", что ему пора уже завязывать. И вот проходит десять лет, а мы с Венером дерёмся на одном турнире: он побеждает Николая Гапонова, а я выигрываю у Асифа Тагиева. Мне 32 года, а ему уже 43. Так что возраст… Пока есть огонь в глазах, позволяет здоровье и есть желание драться — надо продолжать. А если этого нет, то можно заканчивать. А какие-то точные цифры пусть останутся для статистики. Поэтому я не ставлю себе какие-то возрастные рамки!