Пименов: Не сажать же фанатов, разрисовавших Стену Цоя, теперь в тюрьму

Экс-руководитель фан-клуба "Динамо" Алексей Пименов в интервью Лайфу высказал своё мнение об акциях фанатов у Стены Цоя и у офисов ВТБ.

— Алексей, надпись поклонников "Динамо" на Стене Цоя имеет что-то общее с акцией, устроенной фанатами ранее у офисов ВТБ?

— Стоит начать с того, что я уже почти год не являюсь руководителем динамовского фан-клуба. От себя могу сказать, что ещё много лет назад клуб болельщиков "Динамо", которым я руководил многие годы, заложил очень правильный фундамент проведения любых фанатских акций. Прежде всего, любая акция должна нести в себе правильную смысловую нагрузку в рамках правового поля, так, чтобы фанатов не демонизировали, не называли отморозками или беспредельщиками. Всё должно быть в рамках закона. И поверьте, что эти рамки позволяют достучаться до адресатов.

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— Главное недовольство всех болельщиков — это отложенный переезд на стадион в Петровском парке?

— Ещё в 2014 году, поняв, что дело пахнет долгостроем, а на объекте не ведётся никаких работ, мы устроили митинг возле управляющей компании "Динамо", которой принадлежит стадион. Собралось человек 200 авторитетных болельщиков, которые заявили достаточно логичные требования: где наш стадион? К нам вышли руководители стройки. Разговор был на повышенных тонах, но без грубостей. И что вы думаете? Через неделю стройка началась. Мы добились установки веб-камер, с помощью которых любой желающий мог смотреть за всеми этапами строительства в режиме онлайн. Представитель фан-клуба вошёл в наблюдательный совет и отчитывался о ходе стройки перед болельщиками на регулярной основе.

Также около года назад фан-клуб организовал масштабный митинг на территории Петровского парка. Нам удалось донести позицию фанатов до руководства управляющей компании. И, опять же, как и в первом случае, цели акции были достигнуты без перекрывания улиц или других агрессивных действий.

Также хотел бы отметить, что линия выражения своей позиции легальными способами, заложенная клубом болельщиков "Динамо", дала свой результат и в отношениях с РФС. Нам удалось привлечь внимание нового президента РФС Александра Дюкова, и наконец динамовские болельщики были услышаны: финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, а не на нашем стадионе, как этого хотели отдельные горячие головы!

Другой вопрос, что руководители в футбольном клубе или на стадионе меняются с завидной регулярностью, отчего, по моему мнению, и происходят все эти проблемы, и мирный голос болельщиков не слышат те, кто должен, казалось бы, слышать.

— Как вы сами относитесь к этому граффити на легендарной стене на Арбате?

— Не поверите, об акции узнал только от вас сейчас. Как я уже говорил, нам удалось сформировать правильную базу, когда фанаты вот такими мирными способами пытаются привлечь внимание к проблеме клуба. Когда голос болельщиков не слышат, то они ищут разные, порой очень креативные способы проведения акций. В частности, недавно я слышал, что у офисов банка ВТБ динамовские болельщики провели баннерную акцию, теперь вот граффити.

— Кто мог разрисовать Стену Цоя (без имён, конечно)?

— Знаете, это мог сделать кто угодно. Сейчас достаточное количество молодёжи, увлекающейся современными видами искусства, в том числе и граффити. Могу только сказать, что в моё время наше поколение выражало своё мнение немного другими способами.

Кто конкретно проводит эти акции, мне абсолютно всё равно, главное, чтобы они проходили в конструктивном и позитивном ключе, который, как мне кажется, даёт результат.

— В фан-клубе "Динамо" как-то обсуждали эту тему?

— После прошедшего чемпионата мира я не держу руку на пульсе событий внутри фан-клуба. Там сейчас новый достойный руководитель. Мне трудно сказать, что там происходит. Обсуждали или нет, я не знаю. Но вижу, что клуб болельщиков поддерживает акции по донесению наболевшего у фанатов. Считаю, это правильно!

— Это можно расценивать как крик отчаяния болельщиков, чтобы их услышало руководство клуба?

— Расценивать можно как угодно. Кому какое дело? Главное, чтобы был результат. Когда я был у руля, я всегда ставил это во главу угла. А кто и что потом об этом напишет, никакой роли не играет. Решение принимают наверху, а не в обсуждениях и комментариях.

— Как думаете, будут ли применены какие-либо санкции к этим людям?

— Если в их действиях нет состава преступления, то какие могут быть санкции? Не сажать же за это в тюрьму? Люди пытаются донести свою позицию, привлечь внимание к проблеме клуба. Если у нас будут применять санкции за такие акции, то скоро на трибунах придётся посадить манекены, а в громкоговорители пустить фанатские песни, чтобы создать иллюзию шоу.