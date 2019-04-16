Мостовой: Месси может играть и без носа

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт высказал своё мнение относительно предстоящих четвертьфинальных матчей в Лиге чемпионов.

— Каждый четвертьфинал интересен по-своему. С одной стороны, те и другие вроде бы добились комфортного результата в гостях, но в Лиге чемпионов это мало значит. Помним, как на предыдущей стадии "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" разделались с "Реалом" и ПСЖ. Они хорошо знают, как много может поменять даже один гол на выезде, — цитирует Мостового "Советский спорт". — Хорошо, что Месси разбили нос. Поверьте, он может играть и без носа. То, что он сделал за эти пятнадцать лет, никто в ближайшем будущем не повторит.

Напомним, что сегодня "Ювентус" сразится с "Аяксом", а "Барселона" — с "Манчестер Юнайтед". Оба поединка начнутся в 22:00 (мск).