СМИ: У Свечникова после драки с Овечкиным диагностировали сотрясение

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СМИ: У Свечникова после драки с Овечкиным диагностировали сотрясение

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Фото: © AP Photo/Gerry Broome

Как пишет The Charlotte Observer, 19-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников после драки с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным во время матча Кубка Стэнли получил сотрясение головного мозга. В официальном отчёте сообщается, что у Свечникова — травма верхней части тела. О сроках восстановления пока не говорят.

Напомним, что российские хоккеисты подрались во время матча Кубка Стэнли. Видео этой драки тут. Позже Конор Макгрегор поздравил Овечкина с победой "нокаутом".

НХЛ: Овечкин нокаутировал Свечникова, а "Даллас" Радулова проиграл "Нэшвиллу"

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