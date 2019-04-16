СМИ: У Свечникова после драки с Овечкиным диагностировали сотрясение

Как пишет The Charlotte Observer, 19-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников после драки с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным во время матча Кубка Стэнли получил сотрясение головного мозга. В официальном отчёте сообщается, что у Свечникова — травма верхней части тела. О сроках восстановления пока не говорят.

Напомним, что российские хоккеисты подрались во время матча Кубка Стэнли. Видео этой драки тут. Позже Конор Макгрегор поздравил Овечкина с победой "нокаутом".

НХЛ: Овечкин нокаутировал Свечникова, а "Даллас" Радулова проиграл "Нэшвиллу"