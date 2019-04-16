Охранник стриптиз-клуба: Водитель первым начал "бычить" и толкнул Мамаева

В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также двух других фигурантов дела.

В Пресненском суде на заседании по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева заслушали охранника стриптиз-клуба "Эгоист" Андрея Козлова, который оказался свидетелем драки футболистов и водителя Виталия Соловчука.

— Футболисты мне знакомы, Кокорина у нас пару раз точно видел, — рассказал Козлов. — Они бегали, игрались, развлекались, а в какой-то момент водитель начал "бычить". Мне показалось, что он первым толкнул Мамаева. Дальше — кипиш. Как таковой агрессии никакой не было, я подумал, раз так с него спрашивают, значит, он накосячил.

Напомним, Лайф ведёт текстовую трансляцию из зала суда.