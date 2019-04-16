ПСЖ пожертвует деньги на реконструкцию Нотр-Дама

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ПСЖ пожертвует деньги на реконструкцию Нотр-Дама

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Фото: © Twitter / vier_ramm

На официальном сайте клуба "Пари Сен-Жермен" опубликовали заявление, в котором говорится, что клуб примет участие в сборе средств на реконструкцию собора Парижской Богоматери.

— Мы разделяем эмоции парижан, французов и всех людей по всему миру, которые сейчас также шокированы и огорчены этой катастрофой. Мы и наши партнёры будем следить за ситуацией. Мы намерены поучаствовать в сборе средств на реконструкцию собора, — говорится в заявлении ПСЖ.

Также отмечается, что клуб окажет поддержку пожарным, которые проявили храбрость при тушении Нотр-Дама.

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