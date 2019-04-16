"Барса" разнесла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Дубль оформил Лионель Месси, ещё один гол забил Фелипе Коутиньо, итоговый счёт — 3:0.

"Барселона" на своём поле разделалась с "Манчестер Юнайтед" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Если дома английский клуб долгое время сдерживал атакующий натиск каталонской команды, то на "Камп Ноу" ничего не смог сделать с форвардами сине-гранатовых.

Месси открыл счёт фирменным ударом с левой уже на шестнадцатой минуте встречи.

Спустя четыре минуты Лео пробил уже с правой, но и этот выстрел оказался слишком коварным для Давида Де Хеа, он спасти команду не смог.

Во втором тайме "Барса" окончательно приговорила МЮ. Шикарным ударом в дальнюю девятку отметился бразилец Фелипе Коутиньо.

3:0 в этом матче и 4:0 по сумме двух встреч — "Барселона" легко побеждает "Манчестер Юнайтед" и первой из всех команд, оставшихся в турнире, выходит в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1/4 финала.

Ответный матч.

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (общий счёт — 4:0).

Голы: Месси 16', 20' (1:0, 2:0), Коутиньо 61' (3:0).