"Барса" разнесла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

"Барселона" на своём поле разделалась с "Манчестер Юнайтед" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Если дома английский клуб долгое время сдерживал атакующий натиск каталонской команды, то на "Камп Ноу" ничего не смог сделать с форвардами сине-гранатовых.
Месси открыл счёт фирменным ударом с левой уже на шестнадцатой минуте встречи.
⚽ Это настолько просто, что даже страшно. Ювелирный удар Месси во всей красе.— Матч ТВ (@MatchTV) 16 апреля 2019 г.
Сульшер – твой ход:https://t.co/j0sbyqro1U#БарселонаМЮ pic.twitter.com/wdHICJICCZ
Спустя четыре минуты Лео пробил уже с правой, но и этот выстрел оказался слишком коварным для Давида Де Хеа, он спасти команду не смог.
Во втором тайме "Барса" окончательно приговорила МЮ. Шикарным ударом в дальнюю девятку отметился бразилец Фелипе Коутиньо.
3:0 в этом матче и 4:0 по сумме двух встреч — "Барселона" легко побеждает "Манчестер Юнайтед" и первой из всех команд, оставшихся в турнире, выходит в полуфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 1/4 финала.
Ответный матч.
"Барселона" — "Манчестер Юнайтед" — 3:0 (общий счёт — 4:0).
Голы: Месси 16', 20' (1:0, 2:0), Коутиньо 61' (3:0).
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