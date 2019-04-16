"Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" во главе с Роналду из Лиги чемпионов

После ничейного итога первой встречи "Ювентусу", который считался фаворитом этого противостояния, была очень нужна домашняя победа. Началось всё для туринцев здорово: гол забил Криштиану Роналду.
Однако "Аякс" после победы над "Реалом" уже явно ничего не боится. Голландцы бросились отыгрываться и героически сравняли счёт. Отличился полузащитник Донни ван де Бек.
А в середине второго тайма произошло совсем неожиданное событие. "Аякс" забил второй мяч и вышел вперёд — как в этом матче, так и в противостоянии в целом. Самым расторопным в чужой штрафной оказался защитник Маттейс де Лигт.
Очень короткое видео с победным голом «Аякса». Больше нечего сказать.https://t.co/kw9T3VP4DQ#ЮвентусАякс pic.twitter.com/eJitn8F9MY— Матч ТВ (@MatchTV) 16 апреля 2019 г.
"Ювентус", конечно, бросил все силы на то, чтобы вернуться в игру, но забить второй гол туринцам так и не удалось. "Аякс" выиграл этот матч со счётом 2:1 и победил в четвертьфинальной дуэли со счётом 3:2. Именно голландский клуб становится вторым полуфиналистом Лиги чемпионов. Роналду и клубу "Ювентус" остаётся довольствоваться победой в чемпионате Италии.
Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч.
"Ювентус" — "Аякс" — 1:2 (общий счёт — 2:3).
Голы: Роналду 28' (1:0), ван де Бек 34' (1:1), де Лигт 67' (1:2).
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