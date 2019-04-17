"Аякс" смёл на своём пути "Реал" и "Ювентус". Кто эти молодые звёзды?

"Аякс" впервые с 1997 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. И сделали они это, пройдя через три (!) отборочных раунда. Такое в истории этого турнира было впервые. В квалификации голландцы обошли "Штурм" (Австрия), "Стандард" (Бельгия) и "Динамо Киев" (Украина).
На групповом этапе "Аякс" такж не знал поражений. Даже с лидером своей четвёрки — мюнхенской "Баварией" — он дважды сыграл вничью (1:1 и 3:3), но вышел из группы со второго места.
В 1/8 финала голландцы дома в первом матче проиграли мадридскому "Реалу" (1:2), но на "Сантьяго Бернабеу" разгромили хозяев (4:1). Королевский клуб, который последние три года становился победителем Лиги чемпионов, обидно покинул турнир.
В четвертьфинале "Аякс" ждал туринский "Ювентус". Руководство итальянского клуба даже купило Криштиану Роналду, чтобы он помог им победить в турнире, но увы... Молодые игроки "Аякса" оказались сильнее "старой синьоры": ничья дома (1:1) и победа в Турине (2:1).
Кто эти молодые и дерзкие?
Главный костяк команды составляют молодые футболисты, которыми уже активно интересуются топ-клубы. Давайте познакомимся с ними поближе!
Маттейс де Лигт
- 19 лет
- защитник
- сборная Голландии
- капитан "Аякса"
- им интересуются "Арсенал", МЮ и МС, "Бавария"
Фото: instagram.com/mdeligt_
Донни ван де Бек
- 21 год
- полузащитник
- сборная Голландии
- им интересуются ПСЖ, "Рома" и "Тоттенхэм"
Фото: instagram.com/donnyvdbeek
Френки де Йонг
- 21 год
- полузащитник
- сборная Голландии
- подписал контракт с "Барселоной", присоединится к ним с июля 2019-го
Фото: instagram.com/frenkiedejong
Давид Нерес
- 22 года
- нападающий
- молодёжная сборная Бразилии
- им интересуются "Ливерпуль", "Боруссия" и ПСЖ
Фото: instagram.com/andreonana.24
Андре Онана
- 23 года
- вратарь
- сборная Камеруна
- его хотела "Барселона", но в марте "Аякс" подписал с ним контракт до 2022 года
Фото: instagram.com/andreonana.24
В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Продолжится ли голландская сказка? Узнаем скоро.
В любом случае Йохан Кройф мог бы гордиться такой командой...
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