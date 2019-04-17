"Аякс" смёл на своём пути "Реал" и "Ювентус". Кто эти молодые звёзды?

Футболисты амстердамского "Аякса" сотворили настоящее чудо: они вышли в полуфинал Лиги чемпионов, сметя со своего пути победителя трёх последних лет — мадридский "Реал", а затем и туринский "Ювентус" во главе с Криштиану Роналду.

"Аякс" впервые с 1997 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. И сделали они это, пройдя через три (!) отборочных раунда. Такое в истории этого турнира было впервые. В квалификации голландцы обошли "Штурм" (Австрия), "Стандард" (Бельгия) и "Динамо Киев" (Украина).

На групповом этапе "Аякс" такж не знал поражений. Даже с лидером своей четвёрки — мюнхенской "Баварией" — он дважды сыграл вничью (1:1 и 3:3), но вышел из группы со второго места.

В 1/8 финала голландцы дома в первом матче проиграли мадридскому "Реалу" (1:2), но на "Сантьяго Бернабеу" разгромили хозяев (4:1). Королевский клуб, который последние три года становился победителем Лиги чемпионов, обидно покинул турнир.

В четвертьфинале "Аякс" ждал туринский "Ювентус". Руководство итальянского клуба даже купило Криштиану Роналду, чтобы он помог им победить в турнире, но увы... Молодые игроки "Аякса" оказались сильнее "старой синьоры": ничья дома (1:1) и победа в Турине (2:1).

Кто эти молодые и дерзкие?

Главный костяк команды составляют молодые футболисты, которыми уже активно интересуются топ-клубы. Давайте познакомимся с ними поближе!

Маттейс де Лигт 19 лет

защитник

сборная Голландии

капитан "Аякса"

им интересуются "Арсенал", МЮ и МС, "Бавария" Фото: instagram.com/mdeligt_

Донни ван де Бек 21 год

полузащитник

сборная Голландии

им интересуются ПСЖ, "Рома" и "Тоттенхэм" Фото: instagram.com/donnyvdbeek

Френки де Йонг 21 год

полузащитник

сборная Голландии

подписал контракт с "Барселоной", присоединится к ним с июля 2019-го Фото: instagram.com/frenkiedejong

Давид Нерес 22 года

нападающий

молодёжная сборная Бразилии

им интересуются "Ливерпуль", "Боруссия" и ПСЖ Фото: instagram.com/andreonana.24

Андре Онана 23 года

вратарь

сборная Камеруна

его хотела "Барселона", но в марте "Аякс" подписал с ним контракт до 2022 года Фото: instagram.com/andreonana.24

В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Продолжится ли голландская сказка? Узнаем скоро.

В любом случае Йохан Кройф мог бы гордиться такой командой...