Кожевников: "Авангард" должен всё из себя выжать в третьем матче!

Сегодня в Балашихе состоится третий матч финала Кубка Гагарина, где омский "Авангард" противостоит столичному ЦСКА. Счёт в серии 2-0 в пользу московских армейцев.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал Лайфу предстоящий третий матч финальной серии между "Авангардом" и ЦСКА.

— ЦСКА продолжит придерживаться такого же стиля игры, который принёс армейцам две победы в первых играх финальной серии: хорошо играть в обороне, разрушать комбинационную игру омичей, загонять их атаки в углы площадки, не давать лезть нападающим на свой пятак. Хотя моменты у "Авангарда" забить есть, но их не так много. У армейцев замечательно действует на последнем рубеже Илья Сорокин. Парень изумительно играет, в нужные моменты спасает свою команду. При том, что это финальная серия плей-офф, в которой напряжение и ответственность на голкипера возрастает в разы, — отметил Кожевников.

Также он считает, что "Авангарду" некуда отступать, поэтому им нужно выжать все силы из себя.

— Третья игра будет продолжаться в том же ключе, что и первые две. Много моментов не будет, но те, что будут, "Авангарду" нужно реализовывать. Омску отступать уже некуда. Проиграй сегодня "Авангард" третью игру — и спастись омичам будет очень сложно, практически невозможно, учитывая то, как грамотно играет ЦСКА. "Авангард" сегодня должен будет всё из себя выжать. Наверняка омичи будут действовать в сумасшедшем темпе, с первых минут пойдут вперёд. Омску очень важно сегодня будет забить первым, тем самым заставить армейцев открываться и ловить их на контратаках. Больше вариантов у "Авангарда" нет, — заключил он.

Напомним, что матч "Авангард" — ЦСКА состоится сегодня в Балашихе, старт в 19:30.