Кучеров не захотел пожать руку Панарину после вылета "Тампы" из Кубка Стэнли

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Кучеров не захотел пожать руку Панарину после вылета "Тампы" из Кубка Стэнли

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Артемий Панарин после выхода своей команды во второй раунд турнира пребывал в прекрасном настроении, чего не скажешь про лучшего бомбардира регулярного чемпионата — Никиту Кучерова.

На традиционном рукопожатии по окончании серии 1/8 финала Кубка Стэнли, в которой "Коламбус Блю Джекетс" переиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" с общим счётом (4-0), нападающий "молний" Никита Кучеров не захотел пожать руку своему соотечественнику — нападающему "мундиров" Артемию Панарину.

Напомним, "Тампа" выиграла регулярный чемпионат НХЛ и котировалась экспертами как главный фаворит в борьбе за Кубок Стэнли. Однако в первом раунде "молнии" потерпели четыре поражения в четырёх матчах от "Коламбуса" и выбыли из борьбы за трофей.

Завершил выступление в турнире на стадии 1/8 финала и "Питтсбург Пингвинз", в четырёх матчах серии уступивший "Нью-Йорк Айлендерс" (0-4). Четвёртый матч, проходивший в Питтсбурге, "островитяне" выиграли со счётом 3:1. Победную шайбу у гостей забросил Брок Нельсон. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин результативными действиями на льду не отметился.

Шайба Владимира Тарасенко не помогла "Сент-Луис Блюз" в домашнем матче против "Виннипег Джетс" — 1:2.

На гол российского форварда в начале третьего периода в большинстве "истребители" ответили точным выстрелом Марка Шайфли. Победу "Джетс" в овертайме принёс Кайл Коннор. "Виннипег" сравнял счёт в серии (2-2).

Кубок Стэнли. 1/8 финала

"Коламбус" — "Тампа" — 7:3 (в серии 4-0)

"Питтсбург" — "Айлендерс" — 1:3 (в серии 0-4)

"Сент-Луис" — "Виннипег" — 1:2 ОТ (в серии 2-2)

"Вегас" — "Сан-Хосе" — 5:0 (в серии 3-1)

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