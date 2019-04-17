Заварухин назначен на должность главного тренера ХК "Сибирь"

44-летний российский специалист подписал с новосибирским клубом двухлетнее соглашение.

Попечительским советом хоккейного клуба "Сибирь" принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина, информирует пресс-служба "Сибири".

Контракт с тренером рассчитан на два года. Ранее Заварухин уже работал в системе новосибирского клуба, с 2013 по 2015 год возглавляя молодёжную команду клуба "Сибирь". Последним местом работы специалиста был ХК "Автомобилист", где Заварухин помогал в качестве ассистента главному тренеру екатеринбуржцев Андрею Мартемьянову.

Заварухин сменит у руля команды тренера Александра Андриевского, при котором "Сибирь" заняла девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф Кубка Гагарина.