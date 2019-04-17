Кокорин принёс публичные извинения Паку в суде

Футболист "Зенита" Александр Кокорин принёс публичные извинения чиновнику Денису Паку, которого ударил стулом в "Кофемании".

— Хотел бы извиниться перед вами за свои действия. По-человечески! Если есть такая возможность, хотел бы помириться, — сказал Кокорин в суде. — Если была бы возможность встретиться, то, думаю, мы бы поняли друг друга. Ещё раз извините! Ваша честь, я звонил Паку и потом писал СМС с просьбой мне перезвонить, но ответа не последовало. Это ещё до ареста. В телефоне всё это есть.

Также извинился перед Паком и Кирилл Кокорин.

— Наверное, мне тогда надо было вести себя по-другому, извините!

Напомним, что Лайф ведёт текстовую трансляцию из зала суда.

Пак: Кокорин целился стулом мне в голову, хотел нанести вред моей жизни