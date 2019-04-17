ЦСКА в третий раз победил "Авангард" в Кубке Гагарина и повёл в серии — 3-0

Победную шайбу в начале третьего периода забросил капитан армейцев Сергей Андронов.

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА в Балашихе одержал победу над омским "Авангардом" — 2:0.

В хорошем темпе начали команды матч. "Авангард" больше владел шайбой и на первых минутах устроил настоящий штурм ворот Ильи Сорокина. Однако ЦСКА выстоял и постепенно выравнял игру. В середине первого периода армеец Слепышев мог открыть счёт, но Бобков в красивом шпагате ловушкой поймал шайбу.

Под занавес периода Кирилл Капризов хорошо сместился от борта к центру ворот "Авангарда", зряче бросил — Бобков всё видел и зафиксировал шайбу. До первого перерыва у ЦСКА было ещё несколько верных моментов для взятия ворот, но вратарь омичей был безупречен.

Второй период начался с большинства армейцев, и вновь Бобкову в паре эпизодов пришлось выручать партнёров. А спустя две минуты "Авангард" забил: Галимов прокатился за воротами Сорокина и выдал пас на пятак, где Зернов коньком отправил шайбу в ворота. Судьи после видеопросмотра справедливо не засчитали гол.

На четвёртой минуте третьего периода капитан ЦСКА Сергей Андронов по правому борту вошёл в зону "Авангарда" и хлёстким броском из круга вбрасывания отправил шайбу в ворота Бобкова — 1:0!

Омичи старались что-то придумать в атаке, но до по-настоящему опасных моментов у ворот Ильи Сорокина дело не доходило. За две минуты до конца основного времени матча "Авангард" снял вратаря и получил шайбу в пустые ворота, отличился Михаил Григоренко — 2:0. ЦСКА одерживает третью победу в финальной серии и, в случае успеха в четвёртом матче 19 апреля, впервые в истории может стать обладателем Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина. Финал. Третий матч.

"Авангард" (Омск) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (в серии 0-3)