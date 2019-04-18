"Тоттенхэм" в дикой перестрелке вырвал у "Манчестер Сити" путёвку в полуфинал ЛЧ

Лондонцы потерпели поражение со счётом 3:4, но трёх голов, забитых на выезде, им хватило для прохода в следующий раунд.

Первый матч "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов получился очень осторожным и, возможно, по большей части даже скучным. Игра долго катилась к нулевой ничьей, но всё изменил гол Сона, который в итоге принёс лондонцам победу.

Поэтому в ответной игре "Манчестер Сити" ринулся вперёд с первых минут. Уже на третьей открыл счёт: отличился Рахим Стерлинг.

Но не тут-то было: "Тоттенхэм" и не думал отсиживаться в обороне. Всё тот же Сон Хын Мин мгновенно оформил дубль, на который у него ушло каких-то три минуты.

Но лондонский клуб не успел повести в счёте даже минуты. "Сити" усилиями Бернарду Силвы тут же сравнял счёт — 2:2. А ведь прошло каких-то 12 минут матча!

Следующий отрезок выдался самым скучным на старте первого тайма: "целых" десять минут без голов. А затем Стерлинг оформил дубль, сделав счёт 3:2 в пользу "Манчестер Сити".

Пять голов за 21 минуту — это абсолютный рекорд Лиги чемпионов. Так много в этом турнире за такое короткое время раньше не забивали. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году — 24 минуты.

При этом "Манчестер Сити", даже забив три гола, всё ещё проигрывал "Тоттенхэму" в противостоянии, потому что лондонцы дважды забили на выезде. Поэтому "горожанам" нужен был ещё один гол, чтобы обеспечить себе проход в следующий раунд турнира. И этот гол случился. На 59-й минуте Серхио Агуэро в упор расстрелял ворота Уго Льориса.

Но, как выяснилось, в этом матче было ещё не всё решено. На 73-й минуте своё сказал Фернандо Льоренте — нападающий, который появился на поле по двум причинам: из-за травмы Гарри Кейна в первом матче и повреждения Муссы Сиссоко в этой игре. Испанец в итоге бедром (!) поразил ворота "Манчестер Сити" после подачи с фланга, и судья после просмотра видеоповтора взятие ворот засчитал. 4:3 в матче, и 4:4 по итогам двух встреч, что было уже в пользу "Тоттенхэма", забившего три выездных гола.

"Сити" снова пошёл атаковать и даже забил гол в добавленное время, но судьи его не засчитали из-за офсайда.

4:3 в этом матче, 4:4 по сумме двух встреч, и "Тоттенхэм" впервые в своей истории выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с другим неожиданным участником этой стадии турнира — "Аяксом".

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" — 4:3 (общий счёт 4:4, "Тоттенхэм" проходит дальше по правилу выездного гола)

Голы: Стерлинг 4', 21' (1:0, 3:2), Сон 7', 10' (1:1, 1:2), Силва 11' (2:2), Агуэро 59' (4:2), Льоренте 73' (4:3).