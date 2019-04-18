"Ливерпуль" второй год подряд вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В прошлом сезоне мерсисайдцы дошли до главного матча турнира, где уступили "Реалу".

Пока взгляды абсолютного большинства фанатов футбола были прикованы к матчу "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", где развернулся настоящий триллер, ответный четвертьфинал играли ещё и "Ливерпуль" с "Порту". Но в этом противостоянии ничего подобного не произошло.

Команда Юргена Клоппа легко и уверенно взяла своё. После относительно скромной победы со счётом 2:0 в первой игре "Ливерпуль" во втором матче не оставил "Порту" ни единого шанса. Победа 4:1 с голами Фирмино, Мане, Салаха и Ван Дейка.

Таким образом, "Ливерпуль" спокойно выходит в полуфинал Лиги чемпионов, делая это второй раз подряд. В прошлом розыгрыше турнира английскую команду сумел остановить лишь "Реал", но сейчас мадридцы уже вылетели из ЛЧ.

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

"Порту" — "Ливерпуль" — 1:4 (общий счёт — 1:6)

Голы: Мане 26' (0:1), Салах 65' (0:2), Фирмино 77' (1:3), Ван Дейк 84' (1:4), Милитао 68' (1:2)