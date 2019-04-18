Гол Радулова помог "Далласу" разгромить "Нэшвилл" в Кубке Стэнли

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Гол Радулова помог "Далласу" разгромить "Нэшвилл" в Кубке Стэнли

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"Даллас Старз" в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли дома крупно переиграл "Нэшвилл Предаторз" — 5:1, сравняв счёт в серии (2-2).

В первом периоде "звёзды" забросили четыре безответные шайбы, отличились Роопе Хинц (большинство), Александр Радулов (большинство), Эндрю Коглиано, Матс Цуккарелло (большинство).

Во втором периоде Хинц оформил дубль, отправив пятую шайбу в ворота "хищников". Единственный гол у "Нэшвилла" на 49-й минуте игры забил Роман Йоси. "Даллас" сравнял счёт в серии (2-2).

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

"Даллас" — "Нэшвилл" — 5:1 (в серии 2-2)

"Торонто" — "Бостон" — 4:6 (в серии 2-2)

"Колорадо" — "Калгари" — 3:2 ОТ (в серии 3-1)

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