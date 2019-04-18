Гол Радулова помог "Далласу" разгромить "Нэшвилл" в Кубке Стэнли

В первом периоде "звёзды" забросили четыре безответные шайбы, отличились Роопе Хинц (большинство), Александр Радулов (большинство), Эндрю Коглиано, Матс Цуккарелло (большинство).
ALEXANDER RADULOV DOUBLES THE STARS LEAD!#GoStars 2 - 0 #Preds— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 18 апреля 2019 г.
(NSH Leads Series 2-1) pic.twitter.com/bUbK0sf2L1
Во втором периоде Хинц оформил дубль, отправив пятую шайбу в ворота "хищников". Единственный гол у "Нэшвилла" на 49-й минуте игры забил Роман Йоси. "Даллас" сравнял счёт в серии (2-2).
Кубок Стэнли. 1/8 финала.
"Даллас" — "Нэшвилл" — 5:1 (в серии 2-2)
"Торонто" — "Бостон" — 4:6 (в серии 2-2)
"Колорадо" — "Калгари" — 3:2 ОТ (в серии 3-1)
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