UFC в России: почему россиян не готовы баловать принципиальными поединками?

Лучшая лига планеты — UFC — возвращается в Россию со вторым ивентом. В ближайшую субботу, 20 апреля, жители и гости Санкт-Петербурга смогут воочию увидеть легендарный восьмиугольник, но нельзя не отметить, что в Россию компания UFC привозит далеко не самое грандиозное шоу…

Главным событием UFC Fight Night 149 станет пятираундовый поединок в супертяжёлом весе между ветеранами клетки Алистаром Оверимом и Алексеем Олейником. Изначально выйти в октагон против голландского Разрушителя должен был москвич Александр Волков, но по непонятной причине, которую UFC решил так и не называть, российский боец был снят с важного в своей карьере поединка.

Замену Волкову в кратчайшие сроки нашли в лице 41-летнего Олейника, для которого спасать ивент не в новинку… К примеру, так было в ноябре 2013 года, когда Удав заменил в мэйн-ивенте турнира Александра Емельяненко в бою с именитым Мирко Филиповичем. Победа над хорватским Крокопом позволила Алексею попасть в UFC.

В восьмиугольнике представитель России бился в восьми поединках, одержав победы в шести из них. Свой последний бой Олейник провел 15 сентября 2018 года во время дебюта UFC в России. Соперником Алексея стал ветеран из Новой Зеландии Марк Хант, которого хозяин клетки одолел на отметке 4:26 первого раунда.

Легендарный Алистар Оверим в свои 38 лет продолжает оставаться одним из самых топовых бойцов современности. В последнем бою Разрушитель нанёс первое в карьере поражение проспекту из России Сергею Павловичу. Для победы над экс-чемпионом Fight Nights Global Овериму хватило чуть меньше одного раунда… Победа над ростовчанином позволила Алистару закрыть два досрочных поражения в поединках с Фрэнсисом Нганну и Кёртисом Блейдсом.

Сложно предугадать, как завершится предстоящее противостояние, оба бойца чрезвычайно опытны и находятся примерно в одинаковых физических кондициях. Разница лишь в стиле ведения боя: Оверим — представитель ударного стиля, а Олейник — грепплер мирового уровня. Победу одержит тот, кто сможет навязать сопернику свои правила игры, свой геймплан.

В ко-мейн-ивент организаторы неожиданно определили поединок в лёгком весе (70,3 кг) между одноклубником Хабиба Нурмагомедова Исламом Махачевым и малоизвестным дебютантом Арманом Царукяном.

27-летний Ислам Махачев (16-1-0) провёл в UFC шесть поединков, выиграв в пяти из них и один бой проиграв нокаутом. Дагестанского бойца называют будущим чемпионом организации, по крайней мере, в этом уверен Хабиб Нурмагомедов.

Махачев является суровым фаворитом в предстоящем противостоянии с 22-летним Царукяном, имеющим опыт выступлений только в локальных российских организациях. На бумаге этот бой выглядит словно схватка Давида и Голиафа, а как получится на деле — узнаем совсем скоро.

В целом турнир UFC в России будет мало чем отличаться от ивентов известных российских компаний. Файткард заполнен поединками известных россиян против не самых известных заграничных бойцов, в которых хозяева клетки выглядят бесспорным фаворитами — на радость публике… С другой стороны, логику президента UFC Даны Уайта понять несложно: в России на смешанных единоборствах сложно заработать. А значит нет смысла сюда привозить по-настоящему больших звёзд. Только бизнес, ничего личного.