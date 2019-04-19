Вартанян: Хочу доказать, что я по праву считаюсь сильным бойцом

Один из самых топовых российских бойцов смешанного стиля Эдуард Вартанян по прозвищу Львиное Сердце рассказал в интервью Лайфу о своей мотивации в боях, отсутствии личной неприязни к соперникам и уровне армянского ММА. 27 апреля Эдуард Вартанян в турнире АСА 95 в Москве проведёт поединок с Джошуа Авелесом.

— Эдуард, ты один из самых опытных действующих бойцов в России, но тебе пока не удаётся стать чемпионом промоушена. Расскажи о своей мотивации на 2019 год. Победа над Авелесом способна тебя приблизить к бою за титул?

— Моя мотивация сейчас запредельна! Я очень заряжен! Я хочу себя проявить и доказать, что я по праву считаюсь сильным и опытным бойцом в России. И в мире!

— В последнем бою ты взял верх над Устармагомедом Гаджидаудовым. Этот поединок стал пятым подряд против представителей российской ММА. Насколько сложнее биться именно с отечественными соперниками, притом что все они входят в категорию топов?

— Да, это был пятый подряд бой с россиянином и тринадцатый в карьере… В АСВ я дрался только с представителями России. Конечно, хочется проверить себя и с заграничными бойцами, представителями других школ. У меня крепкий соперник, ударник, знаток мексиканского бокса. Я хочу победить и сделать это уверенно!

Публикация от Eduard "LionHeart" Vartanyan (@eduard_vartanyan) 4 Апр 2019 в 11:08 PDT

— За год ты дважды уступил Абдул-Азизу Абдулвахабову. Является ли для тебя этот соперник каким-то особенным? Интересен ли тебе третий бой с ним?

— Ну, точнее не за год, а за полтора… Для меня он не является каким-то особенным соперником… Мне важно развитие. Важно побеждать! И всегда ставить себе цели. Я не персонифицирую свои бои. Для меня любой соперник сильный, я готовлюсь к нему, как к последнему…

— 20 апреля на бой против Ислама Махачева выйдет Арман Царукян. Чего ты ждёшь от этого боя? Способен ли Арман сотворить сенсацию?

— Да, действительно, для Армана это большой вызов! Но я могу сказать, что у него есть все шансы пройти, победить Ислама Махачева, потому что это смешанные единоборства. Тот, кто лучше готов в определённый момент, тот и побеждает! И неважно, какие у соперника регалии. История тому знает немало примеров. Поэтому в их бою всё будет зависеть от психологической составляющей.

— Твоё мнение об уровне армянских бойцов в ММА. Чего не хватает ребятам, чтобы затмить, к примеру, дагестанских или чеченских бойцов?

Публикация от Eduard "LionHeart" Vartanyan (@eduard_vartanyan) 14 Апр 2019 в 11:16 PDT

— Большинство армянских бойцов в ММА представляют не армянскую школу, потому что в самой Армении из-за определённых сложившихся экономических и социальных причин акцент делается на другие вещи. Но, ребята, которые живут и тренируются за пределами Армении, показывают очень хорошие результаты. Примеров очень много — как в смешанных единоборствах, так и в боксе. Не хватает массовости. Но, думаю, со временем это будет решаться. Не могу сказать, что сейчас мало ярких представителей Армении в ММА. Те же Гегард Мусаси, Каро Парисян, Манвел Гамбурян, которые выступали в UFC и сейчас на хорошем уровне!