Соперник сборной России в отборе на Евро-2020 уволил главного тренера

Сборная Шотландии по футболу объявила об увольнении Алекса Маклиша с поста главного тренера. Вместе с ним команду покинули и его помощники. Об этом говорится на официальном сайте федерации.

Эту должность Маклиш занимал с февраля 2018 года. При нём шотландцы провели двенадцать матчей с пятью победами и семью поражениями.

Напомним, что сборная Шотландии является соперником России в отборочном турнире на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет с ней 6 сентября и 10 октября.