У игрока "Зенита" Ракицкого родился сын

В семье украинского футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого произошло радостное событие: жена Ольга подарила ему сына. Роды проходили в Санкт-Петербурге.

— Я самый счастливый! Спасибо, любимая за сына! Я вас очень люблю, — написал он на своей странице в "Инстаграме".

С радостным событием его уже успели поздравить "Зенит" и "Шахтёр", а также игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко и телеведущий Андрей Бедняков.

Напомним, что у Ярослава и Ольги это уже второй ребёнок. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Ярославу.