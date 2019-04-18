Динияр Билялетдинов: Матч "Сити" и "Тоттенхэма" получился знаковым

Звезда Евро-2008 Динияр Билялетдинов признался, что не понял, почему не засчитали пятый гол "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Я так и не понял, почему пятый гол хозяев отменили. Не увидел там офсайда. Возможно, была игра рукой Серхио Агуэро. По-моему, надо было засчитывать взятие ворот, — цитирует Билялетдинова "Советский спорт". — Представляю, что пережили болельщики "Сити" в те секунды, предынфарктное состояние. В целом, игра, конечно, получилась знаковой.

Так же Билялетдинов высказался о системе VAR.

— С одной стороны, видеоповторы помогают избежать судейских ошибок. С другой стороны, футбол — это игра людей, а ошибки арбитров — часть игры, без них страдает зрелищность, — отметил Динияр.

Напомним, что "Манчестер Сити" выиграл у "Тоттэнхэма" (4:3) во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч дальше пройти не смог.

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