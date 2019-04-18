В РПЛ изменят правила лимита на легионеров с сезона-2020/21

Исполком Российского футбольного союза введёт лимит, который будет распространяться на заявки команд.

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что система лимита на легионеров будет изменена.

— Мы плотно поработали по вопросу лимита. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено: с сезона-2020/21 лимит будет распространяться на заявку, — приводит слова Прядкина ТАСС.

В настоящий момент действует система "6+5", согласно которой на поле может находиться только шесть иностранных игроков. Количество легионеров в заявке не ограничено.