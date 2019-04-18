Олейник: У Овечкина есть задатки бойца, но меня коробят драки в хоккее

Российский боец UFC Алексей Олейник признался, что ему не очень нравятся драки в хоккее.

— Задатки бойца у Овечкина точно есть, но меня всё равно всегда немного коробит, когда в хоккее начинают драться. Это принято у них, это нормально, там считается, что есть тафгаи. Но тогда бы разделили чистый хоккей и хоккей с тафгаями, — цитирует Олейника РИА "Новости".

Напомним, что на днях Овечкин во время матча подрался с соотечественником из "Каролины" Андреем Свечниковым. Конор Макгрегор похвалил капитана "Вашингтона" за нокаут на льду.