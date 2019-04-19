Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" в матче с "Каролиной"

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Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" в матче с "Каролиной"

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В четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз" дома со счётом 2:1 победила "Вашингтон Кэпиталз", сравняв счёт в серии (2-2).

"Ураганы" на 17-й секунде встречи усилиями Уоррена Фёгеле вышли вперёд. В середине второго периода капитан "Вашингтона" Александр Овечкин счёт сравнял, реализовав численное преимущество "столичных".

Победу "Каролине" принёс Теуво Терявяйнен, забросив шайбу на последней минуте второго игрового отрезка — 2:1. Счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч пройдёт в Вашингтоне.

Стоит отметить, что 19-летний российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников, получивший сотрясение мозга в прошлой игре в драке с Александром Овечкиным, участия в матче не принимал.

Кубок Стэнли. 1/8 финала.

  • "Каролина" — "Вашингтон" — 2:1 (в серии 2-2)
  • "Виннипег" — "Сент-Луис" — 2:3 (в серии 2-3)
  • "Сан-Хосе" — "Вегас" — 5:2 (в серии 2-3)

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