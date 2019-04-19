"Валенсия" Черышева сыграет с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги Европы

Читайте также

"Валенсия" Черышева сыграет с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги Европы

0

Фото: © twitter/UEFA Europa League

В ответной игре с "Вильярреалом" "летучие мыши" снова добились уверенной победы.

В Лиге Европы определились все участники полуфинальных матчей. "Валенсия", за которую выступает россиянин Денис Черышев, дважды победила "Вильярреал" и вышла на лондонский "Арсенал", прошедший по сумме двух матчей итальянский "Наполи".

Первый матч "Валенсия" выиграла со счётом 3:1, и Черышев в нём отметился результативным пасом. В ответном матче российский легионер участия не принимал, он остался в запасе.

В другой полуфинальной паре сыграют "Челси" и "Айнхтрахт". Первые матчи пройдут 2 мая, ответные — через неделю.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×