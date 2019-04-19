"Валенсия" Черышева сыграет с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги Европы

В Лиге Европы определились все участники полуфинальных матчей. "Валенсия", за которую выступает россиянин Денис Черышев, дважды победила "Вильярреал" и вышла на лондонский "Арсенал", прошедший по сумме двух матчей итальянский "Наполи".
Первый матч "Валенсия" выиграла со счётом 3:1, и Черышев в нём отметился результативным пасом. В ответном матче российский легионер участия не принимал, он остался в запасе.
🗓️ SEMI-FINALS 🗓️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 19 апреля 2019 г.
Frankfurt v Chelsea
🇩🇪 Thursday 2 May
🏴 Thursday 9 May
Arsenal v Valencia
🏴 Thursday 2 May
🇪🇸 Thursday 9 May#UEL pic.twitter.com/OwSEj8wlCl
В другой полуфинальной паре сыграют "Челси" и "Айнхтрахт". Первые матчи пройдут 2 мая, ответные — через неделю.
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