"Валенсия" Черышева сыграет с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги Европы

🗓️ SEMI-FINALS 🗓️



Frankfurt v Chelsea

🇩🇪 Thursday 2 May

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thursday 9 May



Arsenal v Valencia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Thursday 2 May

🇪🇸 Thursday 9 May#UEL pic.twitter.com/OwSEj8wlCl