Русский друг Макгрегора: Очень жду UFC в Петербурге — это будет классный турнир

Популярный российский боец Артём Лобов в эксклюзивном интервью Лайфу поделился своим мнением о втором турнире организации UFC в России и о возможности проведения супербоя против чеченского бойца Зубайры Тухугова.

— Артём, 20 апреля компания UFC проведёт в России свой второй ивент. Как ты оцениваешь файткард предстоящего турнира, нет ли ощущения, что он получится "местечковым"? К примеру, в ко-мэйн ивенте UFC Fight Night 149 выступит малоизвестный дебютант Арман Царукян. Твои мысли об этом?

— Очень рад, что в России пройдёт уже второй турнир UFC. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ММА в России развиваются быстрыми темпами. Это приятно видеть! Конечно, в итоге от этого больше пользы получат бойцы. Это и гонорары, и спонсорские пакеты.

Тот факт, что боец в ко-мэйн ивенте не очень известный — это ни о чём не говорит. Известность и умение — это две разные вещи. Когда-то и Конор Макгрегор выступал на турнирах Cage Warriors, и никто о нём не слышал. Он имел столько опыта, что мог легко бы выиграть пояс UFC, но тем не менее пока туда не имел возможности попасть. Так что это мало о чём говорит… Я ожидаю интересный бой, ожидаю классный турнир. Желаю всем удачи и успеха! Я буду смотреть этот ивент.

— Твой потенциальный бой против Зубайры Тухугова мог бы возглавить ивент в России, но по определённым причинам это пока невозможно. Но всё же жаждешь ли ты сам этого боя и ждать ли его фанатам ММА?

— Мой поединок с Зубайрой Тухуговым станет главным боем в России. Не знаю только, будет ли это в UFC или в другой организации… Но он когда-нибудь произойдёт. Так что в этом вопросе я особо не расстраиваюсь, это только вопрос времени!

Русский друг Макгрегора успешно дебютировал в кулачных боях

UFC в Петербурге: почему россиян не готовы баловать принципиальными поединками?