Малкин и Кучеров приедут в сборную России в течение недели

Вылетевшие из Кубка Стэнли хоккеисты не стали игнорировать вызов в национальную команду.

Российские хоккеисты, завершившие борьбу за Кубок Стэнли, в ближайшее время пополнят состав сборной России. Вызовы им были отправлены практически сразу же, но не было понятно, примут ли их игроки НХЛ. В отличие от лидера канадской сборной Сидни Кросби, который предпочёл отдохнуть, россияне будут играть за сборную России.

— Сейчас мы можем официально сообщить, что Илья Ковальчук прибудет в расположение национальной команды 22 апреля, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Михаил Сергачёв и Артём Анисимов — до 27 апреля, вратарь Андрей Василевский — до 28 апреля, — сообщает ФХР.

Сейчас сборная России продолжает готовиться к чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Отметим, что Анисимов и Ковальчук вместе со своими клубами не вышли в плей-офф, а Кучеров, Сергачёв, Василевский и Малкин завершили борьбу за Кубок Стэнли уже в первом раунде.