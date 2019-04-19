Авербух готовится объявить о сотрудничестве с Медведевой

Призёр Олимпиады анонсировал, что вскоре стоит ждать интересных новостей по поводу тандема с фигуристкой.

Евгения Медведева в ближайшее время может пополнить свою команду. На это намекнул олимпийский призёр Илья Авербух.

— Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своём скольжении, в пластике, — цитирует Авербуха Nevasport.

По словам Авербуха, он верит, что Евгения Медведева способна освоить не только более сложные каскады, но и четверной прыжок.

Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.

Медведева после перехода к Брайану Орсеру провела неровный сезон, но смогла завершить его победой в финале Кубка России и бронзовой медалью чемпионата мира.