"Зенит" хочет лишить "Ростов" трансферов из-за аренды защитника

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"Зенит" хочет лишить "Ростов" трансферов из-за аренды защитника

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Питерский клуб так и не дождался от ростовчан денег за переход словенского игрока.

В феврале 2019 года "Зенит" отдал словенского защитника Миху Мевлю в аренду в "Ростов". По данным телеграм-канала "Мутко против", сделка обошлась южному клубу в 300 тысяч евро. Однако питерцы до сих пор не получили этих денег, в связи с чем обратились в РФС.

"Зенит" требует, чтобы на "Ростов" наложили трансферный бан, то есть запретили регистрировать новых игроков. Решение будет принимать Российский футбольный союз.

Срок аренды Мевли заканчивается 30 июня 2019 года.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает первое место, имея 48 очков в активе, "Ростов" идёт шестым с 35 баллами.

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