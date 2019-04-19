Зинченко вернулся к тренировкам в "Манчестер Сити" после травмы

Без украинского игрока английский клуб проиграл "Тоттенхэму" и вылетел из Лиги чемпионов.

Украинец Александр Зинченко в этом сезоне стал основным левым защитником "Манчестер Сити". Однако 3 апреля он получил травму в матче АПЛ и выбыл из строя. Без Зинченко "горожане" уступили "Тоттенхэму" в драматическом противостоянии в Лиге чемпионов, покинув турнир и лишив себя надежды на квадрупл — победы в четырёх турнирах по ходу одного сезона.

Однако "Сити" уже выиграл Кубок Лиги и ещё продолжает борьбу за победу в АПЛ и Кубке Англии. И тут Зинченко уже сможет помочь своей команде. Он окончательно оправился от повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе.

— Выше головы! У нас ещё два вызова, — написал футболист в своём инстаграме.

В этом сезоне экс-игрок "Уфы" провёл 23 матча за "Манчестер Сити", отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

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