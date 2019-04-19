Онлайн-канал "Зенита" не покажет матч с "Краснодаром", его будущее под вопросом

Встреча первой и третьей команд турнирной таблицы будет транслироваться на "Матч ТВ".

У скандального онлайн-канала "Зенита" проблемы. Z+ точно не покажет игру питерского клуба с "Краснодаром" и, возможно, совсем перестанет существовать, сообщает Sportsdaily.

Первый эфир онлайн-канала получился скандальным: было много неловкостей, мата и откровенно странных вещей. После этого президент клуба извинился перед болельщиками, и во второй раз Z+ предстал в более академичной форме, однако не привлёк широкую аудиторию, поскольку игру транслировали на ТВ.

Одной из главных фишек канала была бесплатная трансляция матчей "Зенита", однако, учитывая их показ на общественном ТВ, основная суть Z+ теряется. Пока не ясно, продолжит ли канал существование.

Новый онлайн-канал ФК "Зенит"— бессмысленный и провальный. Но за ним будущее