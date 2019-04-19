Медведев обыграл лучшего теннисиста мира и вышел в полуфинал турнира ATP

Российский спортсмен впервые в карьере оказался сильнее лидера мирового рейтинга.

Вслед за победой над Стефаносом Циципасом, входящим в топ-10 мирового тура, Даниил Медведев на турнире в Монте-Карло переиграл более грозного соперника. Им стал Новак Джокович — первая ракетка мира. Россиянин одержал победу в трёх сетах — 6:3, 4:6, 6:2.

Ранее Даниил Медведев никогда не обыгрывал лидеров мирового рейтинга. С игроками из топ-10 Медведев встречался 14 раз, но эта победа стала для него лишь третьей.

Благодаря победе над Джоковичем Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло. Российскому теннисисту ещё не удавалось настолько далеко проходить на соревнованиях столь высокого уровня.