Медведев обыграл лучшего теннисиста мира и вышел в полуфинал турнира ATP

Вслед за победой над Стефаносом Циципасом, входящим в топ-10 мирового тура, Даниил Медведев на турнире в Монте-Карло переиграл более грозного соперника. Им стал Новак Джокович — первая ракетка мира. Россиянин одержал победу в трёх сетах — 6:3, 4:6, 6:2.
RELENTLESS 😲— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 апреля 2019 г.
What a performance from @DaniilMedwed at the #RolexMCMasters 🙌
🎥: @TennisTV | #Tecnifibre pic.twitter.com/H0hiek16ky
Ранее Даниил Медведев никогда не обыгрывал лидеров мирового рейтинга. С игроками из топ-10 Медведев встречался 14 раз, но эта победа стала для него лишь третьей.
Благодаря победе над Джоковичем Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Монте-Карло. Российскому теннисисту ещё не удавалось настолько далеко проходить на соревнованиях столь высокого уровня.
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