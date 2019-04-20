КХЛ наградила ЦСКА медалями с прошлогодними лентами

Московские армейцы получили медали за первое место в Кубке Гагарина с лентами образца сезона 2017/2018.

19 апреля в Балашихе столичный ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Армейцы в четырёх матчах финальной серии победили омский "Авангард". Вместе с кубком игроки и тренерский штаб ЦСКА получили золотые медали, которые красовались на лентах сезона 2017/18.

КХЛ отреагировала на неприятный эпизод на вручении наград, объяснив это технической ошибкой на производстве субподрядчика. Также лига заверила, что в ближайшее время ленты будут заменены.

Напомним, ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Как ЦСКА отмечал победу в Кубке Гагарина — видео из раздевалки