Пелагея: ЦСКА всегда будет первым!

Лайф застал певицу Пелегаю после матча "Авангард" — ЦСКА, где она поддерживала мужа — Ивана Телегина.
Наставница шоу "Голос" не стала комментировать победу ЦСКА, потому что торопилась домой. Но всё же известную кричалку московских армейцев она произнесла: "ЦСКА всегда будет первым".
Напомним, ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Сразу после матча капитан армейцев Сергей Андронов поделился эмоциями.
"Счастье и облегчение". Капитан ЦСКА рассказал Лайфу о победе в Кубке Гагарина
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