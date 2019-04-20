Пелагея: ЦСКА всегда будет первым!

Известная певица в чемпионском матче поддержала мужа — хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина.

Лайф застал певицу Пелегаю после матча "Авангард" — ЦСКА, где она поддерживала мужа — Ивана Телегина.

Наставница шоу "Голос" не стала комментировать победу ЦСКА, потому что торопилась домой. Но всё же известную кричалку московских армейцев она произнесла: "ЦСКА всегда будет первым".

Напомним, ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Сразу после матча капитан армейцев Сергей Андронов поделился эмоциями.

"Счастье и облегчение". Капитан ЦСКА рассказал Лайфу о победе в Кубке Гагарина