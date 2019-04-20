"Арсенал" переиграл "Уфу" и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ

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"Арсенал" переиграл "Уфу" и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ

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Фото: © twitter/ПФК Арсенал

Тульские "оружейники" временно догнали по очкам "Ростов", но команда Валерия Карпина ещё не провела матч в этом туре.

Тульскому "Арсеналу" удалось ударное начало матча с "Уфой". Уже на третьей минуте игры Зелимхан Бакаев открыл счёт.

Спустя двадцать минут гости увеличили преимущество до двух мячей — отличился Игорь Горбатенко.

"Уфа" включилась ближе к концовке тайма. Главный бомбардир команды Сильвестр Игбун головой вколотил мяч в ворота.

В концовке матча уфимцы устроили настоящий финальный штурм, желая, как и в матче с ЦСКА, отыграться на последних минутах. Однако "Арсенал" этого сделать не позволил и сохранил три очка.

РПЛ, 24-й тур.

"Уфа" — "Арсенал" — 1:2.

Голы: Бакаев 3' (0:1), Горбатенко 24' (0:2), Игбун 38' (1:2).

<p>Турнирная таблица РПЛ в режиме реального времени. Фото: © <a href="https://premierliga.ru/tournaments/championship/tournament-table/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

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