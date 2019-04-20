"Арсенал" переиграл "Уфу" и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы РПЛ

Тульскому "Арсеналу" удалось ударное начало матча с "Уфой". Уже на третьей минуте игры Зелимхан Бакаев открыл счёт.
Спустя двадцать минут гости увеличили преимущество до двух мячей — отличился Игорь Горбатенко.
"Уфа" включилась ближе к концовке тайма. Главный бомбардир команды Сильвестр Игбун головой вколотил мяч в ворота.
В концовке матча уфимцы устроили настоящий финальный штурм, желая, как и в матче с ЦСКА, отыграться на последних минутах. Однако "Арсенал" этого сделать не позволил и сохранил три очка.
РПЛ, 24-й тур.
"Уфа" — "Арсенал" — 1:2.
Голы: Бакаев 3' (0:1), Горбатенко 24' (0:2), Игбун 38' (1:2).
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