"Оренбург" разгромил "Ростов" и сместил его с шестого места

Команда Валерия Карпина после победы над "Спартаком" в прошлом туре неожиданно расклеилась в этом поединке.

После победы над "Спартаком" в прошлом туре "Ростов" имел все шансы уже в эти выходные обойти москвичей в турнирной таблице. Для этого подопечным Валерия Карпина нужно было победить на выезде боевитый "Оренбург".

Однако с самого начала всё пошло по сценарию хозяев поля. Сначала автогол Матиаса Норманна вывел "Оренбург" вперёд.

Затем Артём Галаджан забил дебютный мяч в РПЛ, удвоив преимущество своей команды.

А под конец игры в ворота "Ростова" влетел и третий мяч. Отличился Григорий Чиркин.

3:0 — "Оренбург" громит "Ростов" и поднимается на шестое место в РПЛ.

РПЛ, 24-й тур.

"Оренбург" — "Ростов" — 3:0

Голы: Норманн 41' (автогол, 1:0), Галаджан 60' (2:0), Чиркин 90' (3:0).