"Локомотив" и ЦСКА не выявили победителя в московском дерби

Ничейный результат идёт на пользу соперникам московских клубов, которые как раз играют между собой.

В любой другой ситуации матч "Локомотива" и ЦСКА безоговорочно был бы главным в туре, однако сегодня вечером играют ещё "Зенит" и "Краснодар" — первая и третья команды лиги. Поэтому железнодорожникам и армейцам пришлось довольствоваться статусом игры в андеркарте главного боя вечера.

Однако по содержанию футбола московские команды выдали очень мощный перформанс. Счёт удалось открыть хозяевам "РЖД-арены". На исходе тринадцатой минуты Фёдор Смолов исполнил прострел в штрафную по сути на самого себя, но освободившееся пространство блестяще использовал Бенедикт Хёведес, оказавшийся на позиции центрального нападающего.

Для чемпиона мира этот гол стал третьим в сезоне, но при этом вторым в ворота ЦСКА. Ещё удивителен и другой статистический факт: до этого дня "Локомотив" был единственной командой РПЛ, которая не забивала в первые 15 минут матча, но теперь это недоразумение было исправлено.

У ЦСКА на протяжении первого тайма было достаточно подходов к чужим воротам, но вот с опасными моментами было туговато. Однако на 40-й минуте сыграло индивидуальное мастерство лучшего бомбардира РПЛ. Фёдор Чалов ушёл от защитника и пробил в дальний угол, Гильерме справиться не смог.

В перерыве обе команды провели замены, по большей части вынужденные, однако кардинально это рисунка игры не поменяло. "Локомотив" продолжал владеть территориальным преимуществом, ЦСКА периодически очень опасно огрызался.

Однако вырвать победу ни одной из команд так и не удалось. 1:1 — московское дерби завершается вничью, и этот результат на руку "Зениту" и "Краснодару".

РПЛ, 24-й тур.

"Локомотив" — ЦСКА — 1:1

Голы: Хёведес 13' (1:0), Чалов 40' (1:1).