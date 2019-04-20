"Зенит" на последних секундах вырвал у "Краснодара" победу в матче лидеров РПЛ

Ярослав Ракицкий забил третий мяч со штрафного, а Артём Дзюба отличился за "Зенит" впервые с октября 2018 года.

Главный матч 24-го тура Российской премьер-лиги состоялся в "Краснодаре", где местный одноимённый клуб, идущий на третьем месте в таблице, принимал лидера — санкт-петербургский "Зенит". Игра начала оправдывать ожидания фанатов уже с первых минут. Питерцы на правах фаворита бросились атаковать и бомбардировать ворота Матвея Сафонова ударами. Этот натиск закономерно завершился голом Артёма Дзюбы на 19-й минуте встречи.

Капитан сборной России не забивал за "Зенит" с октября прошлого года. 25 октября он забил в ворота "Бордо" в Лиге Европы, а последний его гол в РПЛ был датирован седьмым октября. Тогда Дзюба забил как раз в ворота "Краснодара" в матче первого круга, после которого случилась знаменитая вечеринка Кокорина и Мамаева.

Однако уже через несколько минут многострадальный нападающий Иван Игнатьев, решивший все свои контрактные вопросы и вернувшийся в основной состав, оказался самым расторопным в чужой штрафной и сравнял счёт.

Уже по ходу второго тайма свершилось привычное, но от того не менее впечатляющее событие. Украинский защитник Ярослав Ракицкий в очередной раз феноменальным образом исполнил штрафной удар, забив свой третий гол в РПЛ и выведя свою команду вперёд.

Долгое время казалось, что этот мяч станет победным, но "Краснодар" был с этим не согласен. Из-за запредельного напряжения на поле даже случилась масштабная потасовка, едва не закончившаяся дракой, но в этот вечер всё же победил футбол. Уже в компенсированное время Маурисио Перейра дальним выстрелом в самую девятку в очередной раз вернул "Краснодар" в игру — 2:2.

Однако, как выяснилось, даже на этом ещё рано было ставить точку. Из-за той самой потасовки арбитр добавил к основному времени матча целых семь минут, и этого хватило "Зениту", чтобы вырвать победу. Артём Дзюба перепрыгнул всех в чужой штрафной после подачи углового и забил важнейший мяч с точки зрения борьбы за чемпионство. До конца сезона ещё шесть матчей, но, кажется, "Зениту" теперь будет сложнее упустить титул, чем завоевать его.

3:2 — "Зенит" побеждает "Краснодар" на выезде и отрывается от идущего вторым "Локомотива" уже на восемь очков. В оставшихся матчах питерцам предстоит сыграть только с одним соперником из топ-5 — московским ЦСКА. Так что возможно, что именно сегодня "Зенит" убил чемпионскую интригу в РПЛ. Ответ узнаем всего через шесть матчей, а может и раньше.

РПЛ, 24-й тур.

"Краснодар" — "Зенит" — 2:3.

Голы: Дзюба 19', 90' (0:1, 2:3), Игнатьев 25' (1:1), Ракицкий 69' (1:2), Перейра 90' (2:2).