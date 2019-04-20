Игроки "Зенита" и "Краснодара" устроили массовую потасовку во время матча

Судя по телекартинке, причиной послужила травма футболиста "Зенита", в которую "не поверили" игроки "Краснодара".

Важнейший поединок 24-го тура чемпионата России по футболу едва не завершился массовой дракой. Примерно за пять минут до конца основного времени матча на поле началась потасовка. К тому моменту счёт был 2:1 в пользу "Зенита" и питерцы должны были подавать угловой. Полузащитник "сине-бело-голубых" Магомед Оздоев, за несколько минут до этого получивший болезненный удар по ноге, рухнул на газон и попросил замену. Капитан "Краснодара" Александр Мартынович эмоционально на это отреагировал — и на поле началась потасовка.

За партнёра вступился Артём Дзюба, который начал выяснять отношения с Мартыновичем, затем подключились и другие футболисты. После того как страсти немного поутихли, Оздоев начал покидать поле, но делал это неспешно, чем вызывал негодование футболистов "Краснодара", которые пытались буквально вытолкать его за боковую линию.

Но Оздоев не мог просто так покинуть игру, потому что "Зенит" собрался выпустить вместо него Кристиана Нобоа, но это бы нарушило лимит на легионеров. Тогда тренерский штаб начал экстренно готовить к выходу на поле Александра Анюкова. Всё это время Оздоев стоял возле кромки поля, и тут непонимающие игроки "Краснодара" снова вспылили. Особенно отличился Ари, который в тот момент вообще находился на скамейке запасных. Русский бразилец прибежал к месту действия и начал толкаться с соперниками.

В тот момент в потасовке участвовали уже не только футболисты, но и представители тренерских штабов, а также другие официальные лица, имеющие отношение к "Зениту" и "Краснодару". Через некоторое время судьям всё же удалось уладить конфликт и игра продолжилась. Главный арбитр матча добавил к основному времени семь минут, за это время команды успели забить два гола: отличились Маурисио Перейра из "Краснодара" и Артём Дзюба из "Зенита". Питерцы в итоге выиграли со счётом 3:2 и увеличил свой отрыв от конкурентов.

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