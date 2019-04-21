Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Каролину" и выйти вперёд в серии

Читайте также

Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Каролину" и выйти вперёд в серии

1411

Фото: © Instagram/aleksandrovechkinofficial

Гол и две передачи Александра Овечкина позволили "столичным" дома крупно переиграть "ураганов".

"Вашингтон Кэпиталз" одержал третью победу над "Каролиной Харрикейнз" в первом раунде Кубка Стэнли. Пятый матч серии проходил в Вашингтоне и закончился победой хозяев — 6:0.

Тремя очками в матче отметился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого гол и две передачи.

Четыре балла за результативность заработал шведский нападающий "столичных" Никлас Бекстрём. Форвард забросил две шайбы и два раза ассистировал партнёрам. По разу отличились Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ник Дауд. "Вашингтон" вышел вперёд в серии — 3-2.

"Даллас Старз" в выездном матче, благодаря дублю Александра Радулова, со счётом 5:3 победил "Нэшвилл Предаторз".

На первой минуте второго периода при счёте 1:1 российский форвард с передач Бена и Сегина вывел "звёзд" вперёд в матче.

Вторую шайбу Радулов забросил спустя семь минут, увеличив преимущество "Далласа".

Дубль в составе победителей также оформил Джейсон Дикинсон. Голом отметился Тайлер Сегин. "Даллас" повёл в серии — 3-2.

"Сент-Луис Блюз" Владимира Тарасенко одержал четвёртую победу в 1/8 финала над "Виннипег Джетс" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. "Блюзмены" выиграли матч со счётом 3:2. Все три шайбы у "Сент-Луиса" забросил Джаден Шварц.

Кубок Стэнли. 1/8 финала

"Вашингтон" — "Каролина" — 6:0 (в серии 3-2)

"Нэшвилл" — "Даллас" — 3:5 (в серии 2-3)

"Сент-Луис" — "Виннипег" — 3:2 (в серии 4-2)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×