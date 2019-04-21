Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Каролину" и выйти вперёд в серии

Гол и две передачи Александра Овечкина позволили "столичным" дома крупно переиграть "ураганов".

"Вашингтон Кэпиталз" одержал третью победу над "Каролиной Харрикейнз" в первом раунде Кубка Стэнли. Пятый матч серии проходил в Вашингтоне и закончился победой хозяев — 6:0.

Тремя очками в матче отметился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого гол и две передачи.

ALEX OVECHKIN BLASTS HOME THE ONE-TIMER! WASHINGTON CRUISING TO A WIN!#ALLCAPS 6 - 0 #TakeWarning

(WSH Leads Series 3-2) pic.twitter.com/p9lHaKxIO8 — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 21 апреля 2019 г.

Четыре балла за результативность заработал шведский нападающий "столичных" Никлас Бекстрём. Форвард забросил две шайбы и два раза ассистировал партнёрам. По разу отличились Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ник Дауд. "Вашингтон" вышел вперёд в серии — 3-2.

"Даллас Старз" в выездном матче, благодаря дублю Александра Радулова, со счётом 5:3 победил "Нэшвилл Предаторз".

На первой минуте второго периода при счёте 1:1 российский форвард с передач Бена и Сегина вывел "звёзд" вперёд в матче.

Вторую шайбу Радулов забросил спустя семь минут, увеличив преимущество "Далласа".

ALEXANDER RADULOV AGAIN! FANTASTIC DISH FROM JAMIE BENN AND THE STARS LEAD BY 2!#GoStars 3 - 1 #Preds

(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/SwXTzX4ZDe — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 20 апреля 2019 г.

Дубль в составе победителей также оформил Джейсон Дикинсон. Голом отметился Тайлер Сегин. "Даллас" повёл в серии — 3-2.

"Сент-Луис Блюз" Владимира Тарасенко одержал четвёртую победу в 1/8 финала над "Виннипег Джетс" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. "Блюзмены" выиграли матч со счётом 3:2. Все три шайбы у "Сент-Луиса" забросил Джаден Шварц.

Кубок Стэнли. 1/8 финала

"Вашингтон" — "Каролина" — 6:0 (в серии 3-2)

"Нэшвилл" — "Даллас" — 3:5 (в серии 2-3)

"Сент-Луис" — "Виннипег" — 3:2 (в серии 4-2)