Победа Павловича и поражение Олейника. Главные итоги UFC в Санкт-Петербурге

20 апреля в Санкт-Петербурге завершился второй ивент компании UFC в России. Главным событием турнира UFC Fight Night 149 стал поединок в тяжёлом весе между ветераном К-1, PRIDE, Strikeforce Алистаром "Разрушителем" Оверимом и россиянином Алексеем "Удавом" Олейником.

В отличие от дебютного ивента UFC в России в прошлом году, петербургский турнир получился гораздо зрелищнее и эффектнее для зрителей. Шесть из одиннадцати поединков были завершены досрочно, а самыми яркими выступлениями запомнились Магомед Мустафаев ("Выступление вечера"), Сергей Павлович ("Выступление вечера"), Ислам Махачев и Арман Царукян ("Бой вечера"), отмеченные денежным бонусом в размере $50 000 каждый.

Магомед Мустафаев (14-2-0) после поражения топовому Кевину Ли в ноябре 2016-го не выходил в клетку почти три года. По возвращении уроженцу Сочи был предложен в качестве соперника дебютант лиги Рафаэль Физиев, прозванный за свою гибкость "Нео из "Матрицы". Мустафаеву хватило чуть более минуты, для того чтобы отправить представителя Кыргызстана в нокаут. Зрителям наверняка надолго запомнится умопомрачительный удар ноги с полного разворота точно в голову Рафаэля, ставшего для него роковым. Это поражение стало первым в карьере 26-летнего азиата, для которого следующий поединок в UFC станет определяющим, а для Магомеда Мустафаева начинается новый этап в забеге к Олимпу лёгкого веса…

#UFCFacts: Magomed Mustafaev earns the third knockout in UFC history stemming from a spinning back kick to the head!



Can you name the other two? 🤔 #UFCStPetersburg pic.twitter.com/TQmepPc0JA — UFC (@ufc) 20 апреля 2019 г.

Экс-чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе Сергей Павлович (13-1-0) после провального дебюта в UFC в ноябре прошлого года, сумел вернуть реноме и завершить поединок с бразильцем Марсело Голмом ровно так, как от него и ждали: нокаутом на первой минуте первого раунда! Павлович — нокаутер, каждое попадание которого может стать фатальным для соперника. Сергея по праву даже на Западе считают будущим чемпионом организации, но, как показал предыдущий поединок с грозным Алистером Оверимом, ростовчанину пока не хватает опыта и необходим чётко выверенный, последовательный матчмейкинг.

В со-главном бою турнира UFC Fight Night 149 в октагоне сошлись топовый проспект из команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев и малоизвестный даже в России дебютант из Краснодара Арман Царукян. Следует признать, что бьющийся под флагом Армении боец приятно удивил фанатов ММА своей достаточно серьёзной подготовкой как в борьбе, так и в стойке, а также физической силой. Но всё же 22-летний Арман оказался не готов к трёхраундовому поединку, практически "встав" в финальной пятиминутке. Именно третий раунд и стал определяющим в данном противостоянии, так как на протяжении первых десяти минут схватка была равной.

По словам Махачева, он не ожидал, что в бою с Царукяном будет настолько тяжело. За армянским бойцом будет достаточно любопытно следить дальше в UFC, а что касается победителя поединка, то ему уже необходимы соперники из рейтинга топ-15. Победная серия дагестанца в "восьмиугольнике" достигла уже пяти боёв, а это достаточный показатель для схваток с топами. К примеру, о чемпионских амбициях Хабиба Нурмагомедова заговорили уже после шестой победы.

Участники мейн-ивента Алистар Оверим (45-17-0) и Алексей Олейник (57-12-1), как и обещали, сделали всё возможное, чтобы этот поединок не дошёл до судейского вердикта.

Олейник резво начал поединок, "затащив" голландца в партер и чуть было не завершив бой своим фирменным "Удушением Иезекиля", но Алистар выстоял. Поднявшись в стойку, Алексей продолжил гнуть свою линию, выбрасывая технически непонятные, но достаточно эффективные удары руками по корпусу и голове. Казалось, Оверим потрясён и рефери вот-вот остановит избиение, но это была всего лишь хитрая игра со стороны "Разрушителя".

Дав "Удаву" "вымахаться", Алистар приблизился и включил на полную свою знаменитую зубодробительную серию из ударов коленей, завершив дело добиванием в партере. Вторая подряд победа Оверима над представителем российского ММА и, судя по словам голландца по окончании боя, возможно, не последняя. Алистар вызвал на поединок Александра Волкова. Москвич не против!

Все результаты турнира

UFC Fight Night 149.

20 апреля, Санкт-Петербург.

Основной кард:

Алистер Оверим победил Алексея Олейника техническим нокаутом (удары) — Раунд 1, 4:45;

Ислам Махачев победил Армана Царукяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Сергей Павлович победил Марсело Голма нокаутом (апперкот) — Раунд 1, 1:06;

Роксана Модаффери победила Антонину Шевченко раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Кшиштоф Йотко победил Алена Амедовски единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).

Предварительные бои:

Мовсар Евлоев победил Сеугву Чоя единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-26);

Султан Алиев победил Кейта Накамуру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Александр Яковлев победил Алекса да Сильву сабмишеном (гильотина) — Раунд 2, 3:10;

Шамиль Абдурахимов победил Марцина Тыбуру техническим нокаутом (удары руками) — Раунд 2, 3:15;

Михал Олексейчук победил Гаджимурада Антигулова нокаутом (удары руками) — Раунд 1, 0:44;

Магомед Мустафаев победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом (удары) — Раунд 1, 1:26.