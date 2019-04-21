Победа Павловича и поражение Олейника. Главные итоги UFC в Санкт-Петербурге

В отличие от дебютного ивента UFC в России в прошлом году, петербургский турнир получился гораздо зрелищнее и эффектнее для зрителей. Шесть из одиннадцати поединков были завершены досрочно, а самыми яркими выступлениями запомнились Магомед Мустафаев ("Выступление вечера"), Сергей Павлович ("Выступление вечера"), Ислам Махачев и Арман Царукян ("Бой вечера"), отмеченные денежным бонусом в размере $50 000 каждый.
🏆 Lord of the Lightweights taking in #UFCStPetersburg! pic.twitter.com/Dg7ptobqbP— UFC (@ufc) 20 апреля 2019 г.
Магомед Мустафаев (14-2-0) после поражения топовому Кевину Ли в ноябре 2016-го не выходил в клетку почти три года. По возвращении уроженцу Сочи был предложен в качестве соперника дебютант лиги Рафаэль Физиев, прозванный за свою гибкость "Нео из "Матрицы". Мустафаеву хватило чуть более минуты, для того чтобы отправить представителя Кыргызстана в нокаут. Зрителям наверняка надолго запомнится умопомрачительный удар ноги с полного разворота точно в голову Рафаэля, ставшего для него роковым. Это поражение стало первым в карьере 26-летнего азиата, для которого следующий поединок в UFC станет определяющим, а для Магомеда Мустафаева начинается новый этап в забеге к Олимпу лёгкого веса…
#UFCFacts: Magomed Mustafaev earns the third knockout in UFC history stemming from a spinning back kick to the head!— UFC (@ufc) 20 апреля 2019 г.
Can you name the other two? 🤔 #UFCStPetersburg pic.twitter.com/TQmepPc0JA
Экс-чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе Сергей Павлович (13-1-0) после провального дебюта в UFC в ноябре прошлого года, сумел вернуть реноме и завершить поединок с бразильцем Марсело Голмом ровно так, как от него и ждали: нокаутом на первой минуте первого раунда! Павлович — нокаутер, каждое попадание которого может стать фатальным для соперника. Сергея по праву даже на Западе считают будущим чемпионом организации, но, как показал предыдущий поединок с грозным Алистером Оверимом, ростовчанину пока не хватает опыта и необходим чётко выверенный, последовательный матчмейкинг.
1️⃣ & done for Sergei Pavlovich!#UFCStPetersburg pic.twitter.com/0bxM64c6YD— UFC (@ufc) 20 апреля 2019 г.
В со-главном бою турнира UFC Fight Night 149 в октагоне сошлись топовый проспект из команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев и малоизвестный даже в России дебютант из Краснодара Арман Царукян. Следует признать, что бьющийся под флагом Армении боец приятно удивил фанатов ММА своей достаточно серьёзной подготовкой как в борьбе, так и в стойке, а также физической силой. Но всё же 22-летний Арман оказался не готов к трёхраундовому поединку, практически "встав" в финальной пятиминутке. Именно третий раунд и стал определяющим в данном противостоянии, так как на протяжении первых десяти минут схватка была равной.
По словам Махачева, он не ожидал, что в бою с Царукяном будет настолько тяжело. За армянским бойцом будет достаточно любопытно следить дальше в UFC, а что касается победителя поединка, то ему уже необходимы соперники из рейтинга топ-15. Победная серия дагестанца в "восьмиугольнике" достигла уже пяти боёв, а это достаточный показатель для схваток с топами. К примеру, о чемпионских амбициях Хабиба Нурмагомедова заговорили уже после шестой победы.
BIG takedown by @MAKHACHEVMMA#UFCStPetersburg pic.twitter.com/0h4hXuSDtY— UFC (@ufc) 20 апреля 2019 г.
Участники мейн-ивента Алистар Оверим (45-17-0) и Алексей Олейник (57-12-1), как и обещали, сделали всё возможное, чтобы этот поединок не дошёл до судейского вердикта.
Олейник резво начал поединок, "затащив" голландца в партер и чуть было не завершив бой своим фирменным "Удушением Иезекиля", но Алистар выстоял. Поднявшись в стойку, Алексей продолжил гнуть свою линию, выбрасывая технически непонятные, но достаточно эффективные удары руками по корпусу и голове. Казалось, Оверим потрясён и рефери вот-вот остановит избиение, но это была всего лишь хитрая игра со стороны "Разрушителя".
Дав "Удаву" "вымахаться", Алистар приблизился и включил на полную свою знаменитую зубодробительную серию из ударов коленей, завершив дело добиванием в партере. Вторая подряд победа Оверима над представителем российского ММА и, судя по словам голландца по окончании боя, возможно, не последняя. Алистар вызвал на поединок Александра Волкова. Москвич не против!
KNEES by @AlistairOverem! pic.twitter.com/Rj9OsIaU4X— UFC (@ufc) 20 апреля 2019 г.
Все результаты турнира
UFC Fight Night 149.
20 апреля, Санкт-Петербург.
Основной кард:
Алистер Оверим победил Алексея Олейника техническим нокаутом (удары) — Раунд 1, 4:45;
Ислам Махачев победил Армана Царукяна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Сергей Павлович победил Марсело Голма нокаутом (апперкот) — Раунд 1, 1:06;
Роксана Модаффери победила Антонину Шевченко раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
Кшиштоф Йотко победил Алена Амедовски единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26).
Предварительные бои:
Мовсар Евлоев победил Сеугву Чоя единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-26);
Султан Алиев победил Кейта Накамуру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Александр Яковлев победил Алекса да Сильву сабмишеном (гильотина) — Раунд 2, 3:10;
Шамиль Абдурахимов победил Марцина Тыбуру техническим нокаутом (удары руками) — Раунд 2, 3:15;
Михал Олексейчук победил Гаджимурада Антигулова нокаутом (удары руками) — Раунд 1, 0:44;
Магомед Мустафаев победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом (удары) — Раунд 1, 1:26.
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