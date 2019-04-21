Шлеменко назвал причины поражения Олейника на турнире UFC в России

Читайте также

Шлеменко назвал причины поражения Олейника на турнире UFC в России

5

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный российский боец прокомментировал поражение Алексея Олейника на турнире UFC, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Боец Александр Шлеменко считает, что Олейнику просто не хватило времени на подготовку.

— Олейник не планировал драться, он вынужденно заменил Волкова, поэтому функционально он не был готов на сто процентов, — сказал Шлеменко в интервью "Советскому спорту".Да и Алексей очень удобен для Оверима: он ниже ростом и при атаке наклоняется вперёд. Такой соперник удобен для ударов с коленей, что мы и увидели. После этого он упал и сопернику оставалось только его добить.

Победа Павловича и поражение Олейника. Главные итоги UFC в Санкт-Петербурге

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×