Шлеменко назвал причины поражения Олейника на турнире UFC в России

Боец Александр Шлеменко считает, что Олейнику просто не хватило времени на подготовку.
— Олейник не планировал драться, он вынужденно заменил Волкова, поэтому функционально он не был готов на сто процентов, — сказал Шлеменко в интервью "Советскому спорту". — Да и Алексей очень удобен для Оверима: он ниже ростом и при атаке наклоняется вперёд. Такой соперник удобен для ударов с коленей, что мы и увидели. После этого он упал и сопернику оставалось только его добить.
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