"Урал" вырвал победу у "Рубина" на последних минутах матча

Ярко стартовал матч в Екатеринбурге. Уже к 4-й минуте встречи счёт на табло был 1:1. Сначала Андрей Егорычев вывел "Урал" вперёд, но практически следом Дмитрий Полоз сравнял счёт.
За пять минут до конца основного времени Эрик Бикфалви вырвал победу для екатеринбуржцев — 2:1.
У "Рубина" и "Урала" после 24-го тура по 30 очков, и занимают они, соответственно, 10-е и 11-е места в турнирной таблице.
РПЛ. 24-й тур.
"Урал" — "Рубин" — 2:1
Голы: Егорычев (1', 1:0), Полоз (4', 1:1), Бикфалви (85', 2:1).
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