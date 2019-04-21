"Урал" вырвал победу у "Рубина" на последних минутах матча

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"Урал" вырвал победу у "Рубина" на последних минутах матча

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Фото: ФК "Урал"

Команда Дмитрия Парфёнова на домашнем стадионе одержала победу со счётом 2:1 над подопечными Курбана Бердыева в матче 24-го тура чемпионата России.

Ярко стартовал матч в Екатеринбурге. Уже к 4-й минуте встречи счёт на табло был 1:1. Сначала Андрей Егорычев вывел "Урал" вперёд, но практически следом Дмитрий Полоз сравнял счёт.

За пять минут до конца основного времени Эрик Бикфалви вырвал победу для екатеринбуржцев — 2:1.

У "Рубина" и "Урала" после 24-го тура по 30 очков, и занимают они, соответственно, 10-е и 11-е места в турнирной таблице.

РПЛ. 24-й тур.

"Урал" — "Рубин" — 2:1

Голы: Егорычев (1', 1:0), Полоз (4', 1:1), Бикфалви (85', 2:1).

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