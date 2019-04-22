Дзюба снова забивает, и "Зенит" уходит в отрыв. Главные итоги 24-го тура РПЛ

24-й тур Российской премьер-лиги запомнится не только яркой борьбой между "Зенитом" и "Краснодаром". Чем ещё — читайте в нашем материале.

Все результаты матчей 24-го тура

"Анжи" — "Ахмат" — 0:1

"Уфа" — "Арсенал" — 1:2

"Оренбург" — "Ростов" — 3:0

"Динамо" — "Крылья Советов" — 1:0

"Локомотив" — ЦСКА — 1:1

"Краснодар" — "Зенит" — 2:3

"Урал" — "Рубин" — 2:1

"Спартак" — "Енисей" — 2:0

Матч тура

На прошлой неделе "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" выдали просто суперматч в Лиге чемпионов. Казалось, что в российском чемпионате увидеть подобное невозможно. Но "Краснодар" и "Зенит" провели не просто матч тура, а матч года, где были интрига, красивые голы, яркие сейвы, не обошлось даже без массовой драки.

Команда Сергея Семака вырвала победу на последних секундах матча благодаря голу Артёма Дзюбы — 3:2. Теперь практически не остаётся сомнений, кто возьмёт золотые медали.

Гол тура

Ярослав Ракицкий близится к тому, чтобы отобрать у Месси "звание" короля штрафных. Украинский защитник "Зенита" уже третий раз забивает в чемпионате России со штрафного. И делает это красиво!

Высказывание тура

"Спартак" дома обыграл красноярский "Енисей", который возглавляет не чужой для красно-белых Дмитрий Аленичев. На послематчевой пресс-конференции наставник красноярской команды заявил, что им уже ничего не светит, вызвав негодование болельщиков.

"Спартаку" очки сейчас важнее. Нам вряд ли что-то светит. Впереди ещё игры на выезде с "Локомотивом" и "Зенитом", которым очень нужны очки. Нужно реально оценивать свои шансы Дмитрий Аленичев

Об этом заявлении даже иронично высказался пресс-атташе "Енисея" в своей социальной сети.

Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»



С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное — Станислав Меркис (@Merkis_) 22 апреля 2019 г.

Чалов снова в деле

Дерби между "Локомотивом" и ЦСКА выдалось не столь зрелищным: команды сыграли вничью (1:1). Зато Фёдор Чалов забил свой уже 12-й гол в чемпионате страны, тем самым увеличив отрыв от иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Топ-5 бомбардиров:

Фёдор Чалов (ЦСКА) — 12 голов. Сердар Азмун ("Зенит") — 9. Антон Миранчук ("Локомотив") — 8. Зе Луиш ("Спартак") — 8. Виктор Классон ("Краснодар") — 8.

Разгром тура

"Оренбург" — настоящее открытие сезона. Команда Владимира Федотова не просто смогла закрепиться в РПЛ после прихода из ФНЛ — она на равных борется с топ-клубами. В этом туре они разгромили "Ростов" Валерия Карпина и занимают шестое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица после 24 туров