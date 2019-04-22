Дзюба снова забивает, и "Зенит" уходит в отрыв. Главные итоги 24-го тура РПЛ

Все результаты матчей 24-го тура
"Анжи" — "Ахмат" — 0:1
"Уфа" — "Арсенал" — 1:2
"Динамо" — "Крылья Советов" — 1:0
Матч тура
На прошлой неделе "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" выдали просто суперматч в Лиге чемпионов. Казалось, что в российском чемпионате увидеть подобное невозможно. Но "Краснодар" и "Зенит" провели не просто матч тура, а матч года, где были интрига, красивые голы, яркие сейвы, не обошлось даже без массовой драки.
Команда Сергея Семака вырвала победу на последних секундах матча благодаря голу Артёма Дзюбы — 3:2. Теперь практически не остаётся сомнений, кто возьмёт золотые медали.
Гол тура
Ярослав Ракицкий близится к тому, чтобы отобрать у Месси "звание" короля штрафных. Украинский защитник "Зенита" уже третий раз забивает в чемпионате России со штрафного. И делает это красиво!
Высказывание тура
"Спартак" дома обыграл красноярский "Енисей", который возглавляет не чужой для красно-белых Дмитрий Аленичев. На послематчевой пресс-конференции наставник красноярской команды заявил, что им уже ничего не светит, вызвав негодование болельщиков.
"Спартаку" очки сейчас важнее. Нам вряд ли что-то светит. Впереди ещё игры на выезде с "Локомотивом" и "Зенитом", которым очень нужны очки. Нужно реально оценивать свои шансы
Дмитрий Аленичев
Об этом заявлении даже иронично высказался пресс-атташе "Енисея" в своей социальной сети.
Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локо», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»— Станислав Меркис (@Merkis_) 22 апреля 2019 г.
С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам, наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается да еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное
Чалов снова в деле
Дерби между "Локомотивом" и ЦСКА выдалось не столь зрелищным: команды сыграли вничью (1:1). Зато Фёдор Чалов забил свой уже 12-й гол в чемпионате страны, тем самым увеличив отрыв от иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Топ-5 бомбардиров:
- Фёдор Чалов (ЦСКА) — 12 голов.
- Сердар Азмун ("Зенит") — 9.
- Антон Миранчук ("Локомотив") — 8.
- Зе Луиш ("Спартак") — 8.
- Виктор Классон ("Краснодар") — 8.
Разгром тура
"Оренбург" — настоящее открытие сезона. Команда Владимира Федотова не просто смогла закрепиться в РПЛ после прихода из ФНЛ — она на равных борется с топ-клубами. В этом туре они разгромили "Ростов" Валерия Карпина и занимают шестое место в турнирной таблице.
Турнирная таблица после 24 туров
- Популярные
- По времени