"Ювентус" и ПСЖ — чемпионы, "Барселона" на очереди. Обзор футбольного Евротура

В двух из пяти европейских топ-лиг определились чемпионы, ещё в одной всё практически понятно, и только в двух первенствах идёт ожесточённая борьба. Лайф — о финишной прямой евросезона.

Италия. "Ювентус" выигрывает восьмое подряд чемпионство

Туринский "Ювентус" за пять туров до конца первенства оформил чемпионский титул. Он стал для "Старой синьоры" восьмым подряд — это рекорд для Серии А и вообще для топ-5 европейских чемпионатов. Отрыв от второго места — двадцать очков. Вот так выглядела раздевалка чемпионов:

Правда, сам золотой матч получился, быть может, немного не таким, как хотели болельщики. "Юве" с трудом победил "Фиорентину" 2:1, а решающий мяч "фиалки" забили в свои ворота.

Впрочем, теперь это уже не так важно. "Юве" — чемпион, а вот дальше всё гораздо интереснее. "Наполи" ещё не гарантировал себе даже второе место, а "Милан", "Рома" и "Аталанта" ведут ожесточённую борьбу за место в Лиге чемпионов.

Франция. ПСЖ оформляет титул несмотря на гол Головина

Парижане, как и "Юве", могли решить все свои проблемы раньше, но отложили все формальности до 33-го тура, в котором титул чемпионов Франции наконец-то пришёл к ним в руки. ПСЖ и "Монако" в футболках с изображением Нотр-Дама сыграли яркий матч, в котором забили Килиан Мбаппе и Александр Головин. Правда, россиянин отличился уже после хет-трика чемпиона мира, так что ПСЖ оформил победу со счётом 3:1.

Эта победа должна была стать "золотой", но чуть раньше неожиданный подарок ПСЖ сделал "Лилль", потеряв очки в игре с "Тулузой". Ничья в матче главного преследователя столичной команды означала, что парижане выходят на игру против "Монако" уже в ранге чемпиона, ведь в тот момент они стали математически недосягаемыми для конкурентов. Оставалось только закрепить успех.

Несмотря на потерю очков, "Лилль", скорее всего, сохранит своё второе место. За четвёртое ещё поборется "Марсель". "Монако" тоже нужно проводить концовку чемпионата предельно собранно: риск опуститься в зону стыковых матчей ещё есть.

Испания. "Барселона" в двух шагах от титула, Черышев получил травму

Следующий ожидаемый чемпион — каталонская "Барселона". Месси и Ко продолжают штамповать победы. Очередную сине-гранатовые одержали над "Сосьедадом", даже без гола Лео. Хотя он и так лучший бомбардир среди всех футболистов ведущих европейских лиг.

"Атлетико" и "Реал" тоже в этом туре победили, Карим Бензема даже отметился хет-триком.

Но отрыв у "Барсы" солидный, и уже через пару туров он должен преобразоваться в чемпионский титул. А вот "Валенсии" придётся биться за еврокубки без Дениса Черышева: россиянин получил травму в игре с "Бетисом". К счастью, полузащитник сборной России избежал серьёзной травмы и теоретически ещё может успеть восстановиться до конца сезона.

🇪🇸 Испания: Примера - 33 Тур

⚽️ Бетис 1-2 Валенсия

🇷🇺 Полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён из-за травмы на 34-й минуте

📅 2018/2019 📔 27 матчей ⚽️ 2 гола 🅰️2 голевые передачи pic.twitter.com/58gcqYH4Gw — Российские ⚽ Легионеры (@ruslegione) 22 апреля 2019 г.

Англия. "Ливерпуль" и "Сити" без потерь, "Юнайтед" уничтожили

Битва "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" за чемпионство в Англии — это однозначно главный футбольный сюжет этого евросезона. Оба клуба продолжают на финише чемпионата идти без потерь, хоть и добывают свои победы с огромным трудом.

"Горожане" отомстили "Тоттенхэму" за Лигу чемпионов минимальной победой в чемпионате.

"Ливерпуль" же в тяжелейшем выездном матче обыграл "Кардифф". Как считает тренер хозяев, Салах в эпизоде со вторым голом упал, "будто прыгун в воду". Но египтянина за это "наказал" собственный партнёр Джеймс Милнер, который решил сам пробить пенальти.

Мерсисайдцы уже побили собственный рекорд по очкам в АПЛ, но судьба титула ещё не решена. "Ливерпуль" пока впереди, но у "Манчестер Сити" по-прежнему матч в запасе.

Нельзя не отметить и кошмарное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Эвертона" со счётом 0:4. Шестому месту "дьяволов" уже ничего не угрожает, но подняться выше с каждым туром будет сложнее и сложнее.

Германия. "Бавария" и "Боруссия" синхронно побеждают

Ещё один чемпионат, где чемпионский вопрос до сих пор открыт, — это Бундеслига. "Боруссия" хоть и проиграла "Баварии" в очной встрече, борьбу за титул прекращать не хочет. Дортмундцы всего в одном балле от первого места, и шансы за него зацепиться ещё остаются.

В минувшем туре они подтвердили серьёзность своих намерений, разделавшись с "Фрайбургом" 4:0.

Но и "Бавария" своего не упустила: пострадал "Вердер".

Впереди всего четыре тура. Развязка близка.