Почему ЦСКА только сейчас выиграл Кубок Гагарина?

Два проигранных финала, многомиллионные траты на селекцию — это путь армейцев к главному трофею КХЛ.

ЦСКА наконец-то добился поставленной перед клубом задачи и завоевал Кубок Гагарина. Семь лет армейцы штурмовали эту вершину, два раза залезая на неё, но в последний момент срывались вниз. И каково же было боссам ЦСКА, вкладывая огромные деньги в клуб, наблюдать из года в год за неудачными попытками своих игроков овладеть заветной чашей.

А началось всё в 2012 году, с приходом в команду мощного спонсора. ЦСКА на тот момент был на грани пропасти. Денег в клубе не было, результаты для когда-то флагмана отечественного хоккея были просто ничтожны. Это и заставило Виктора Тихонова и Вячеслава Фетисова обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. По просьбе главы государства компания "Роснефть" взяла на себя обязательства по опеке армейцев. Тогда и стало понятно, что любой другой результат, кроме победы в Кубке Гагарина, будет считаться провальным.

Есть такое выражение — "Мы за ценой не постоим", которое полностью описывает действия армейцев за последние семь лет на трансферном рынке. В первый же год руководство ЦСКА отвалило порядка 255 миллионов рублей "Салавату Юлаеву" за форварда Александра Радулова, который считался главной ударной силой красно-синих в ближайших четырёх сезонах. С Радуловым ЦСКА вплотную подобрался к Кубку Гагарина, но прикоснуться к нему армейцам было не суждено. Позже из Уфы был выкуплен Кирилл Капризов за 80 миллионов. Тройка новосибирцев Шалунов — Шумаков — Окулов стоила красно-синим 400 миллионов рублей. Григоренко, Марченко, Нестеров — все они обходятся ЦСКА недёшево, получая высокую зарплату. И за эти семь лет было потрачено достаточно средств для достижения поставленной цели — выиграть Кубок Гагарина. Как бы то ни было, но ЦСКА как никто другой заслужил эту победу. Ведь на льду играют люди, а не деньги. Все расклады и числа с шестью нулями остаются вне хоккейной площадки.

ЦСКА в этом сезоне был похож на ту самую красную машину (сборную СССР). Нет, не по игре, а по результату. У армейцев практически не было конкурентов как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. Единственной командой, оказавшей сопротивление москвичам, был петербургский СКА. И то на протяжении всей полуфинальной серии не покидало ощущение, что такой ЦСКА своего оппонента обыграет.

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В чём же секрет успеха московских армейцев? Да, деньги решают многое, это точно, но не всё — и это факт! ЦСКА и в прошлые годы, как говорилось выше, обладал приличным составом на фоне других команд КХЛ. Как сказал голкипер ЦСКА Илья Сорокин после победы в финальной серии над омским "Авангардом": "В этом сезоне мы стали ещё сплочённее, настоящей семьёй". И это сыграло ключевую роль в триумфе армейцев.

Игорь Никитин настаивал на том, чтобы хоккеисты не просто играли и тренировались вместе, но и отдыхали вместе: гуляли, обедали, проводили свободное время в кругу команды. Как это может не сблизить игроков? Неудивительно, что ЦСКА весь сезон был на льду единым кулаком, который просто разбивал своих соперников. Конечно, не только это повлияло на итоговый результат. Опыт проигранного в прошлом году финала казанскому "Ак Барсу" пошёл на пользу армейцам. Тренерским штабом и хоккеистами была проделана колоссальная работа, чтобы такого больше не случилось. Каждый в клубе чётко знал, что от него требуется, и делал свою работу на сто процентов. Возможность рокировки состава благодаря длинной скамейке, за которую только ленивый не ругал руководство ЦСКА, сыграла на руку тренерскому штабу москвичей. Многие эксперты и болельщики в последнее время недоумевали, зачем ЦСКА столько игроков? Вот именно для этого, чтобы весь сезон пройти без спадов и к решающим играм плей-офф подойти в отличной форме.

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Но со следующего года в КХЛ вводится жёсткий потолок зарплат. Если он будет соблюдаться без каких-либо нарушений и теневых ходов, то это полностью перевернёт наш хоккей. Тот же ЦСКА уже не сможет держать в команде такое количество высокооплачиваемых игроков, а на понижение зарплаты согласятся немногие. Баланс между клубами уравняется в ближайшее время. Как в таком случае будут действовать армейцы, когда контракты ведущих хоккеистов подойдут к концу, узнаем уже скоро.

А пока ЦСКА — чемпион! И болельщики красно-синих имеют полное право насладиться успехом своей команды, которого они ждали 30 лет. Ведь кто знает, когда ещё будет повод так порадоваться за родную команду.