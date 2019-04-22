Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав шикарным голом принёс чемпионство новой команде

34-летний бразилец на предпоследней минуте забил решающий гол ударом по летящему мячу.

Легенде ЦСКА Вагнеру Лаву вот-вот исполнится 35 лет, а он продолжает забивать и приносить победы своим командам. В финале Лиги Паулиста он вышел на поле на 66-й минуте, а уже на 89-й принёс победу "Кориантианс" в чемпионате штата Сан-Паулу. Вагнер откликнулся на передачу из глубины и неотразимо пробил в одно касание. Болельщики сошли с ума.

В финале чемпионата штата обычно играют два матча. Первый поединок "Кориантианс" и "Сан-Паулу" завершился нулевой ничьей, во второй игре команды тоже не могли выявить победителя — до решающего касания Вагнера счёт был 1:1. Дополнительного времени в этом турнире не предусмотрено, поэтому все уже готовились к серии пенальти, но гол Лава всё изменил.

Для "Коринтианс" победа в Лиге Паулиста стала 29-й по счёту, что является рекордом. И главным героем финала стал именно Вагнер Лав, который в этом турнире ещё не забивал и вообще перешёл в новый клуб только три месяца назад.

Melhor presente de Páscoa, impossível. Esperamos que todos tenham vivido um domingo inesquecível. Feliz Páscoa! #TRIntou



📷 Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians pic.twitter.com/QtD4bLsu0a — Corinthians (@Corinthians) 22 апреля 2019 г.

Однако за свою долгую карьеру форвард выиграл большое количество титулов. В одной только России Вагнер завоевал 14 трофеев, среди которых три чемпионства, шесть Кубков страны, четыре Суперкубка и, конечно, Кубок УЕФА. Всё это в составе московского ЦСКА, за который Лав с перерывами выступал с 2004 по 2013 год. Он является одним из лучших легионеров в истории российского футбола и первым иностранцем, которому удалось попасть в Клуб Григория Федотова за 100 голов за российскую команду.