Стало известно, когда Кокорин и Мамаев дадут показания в суде

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Стало известно, когда Кокорин и Мамаев дадут показания в суде

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Фото: © Агентство городский новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий дадут показания в суде в четверг, 25 апреля. Об этом сообщает наш корреспондент из Пресненского суда, где состоялось очередное слушание.

Отметим также, что завтра, 23 апреля, в суде защита подсудимых должна будет представить свои доказательства, а в среду слушания не будет. В этот день к Александру Кокорину пустят врача "Зенита".

Остальные подробности вы можете узнать из текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

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